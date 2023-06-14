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Зранку росіяни обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: троє загиблих та троє поранених

Фото: Краматорськ та Костянтинівку Донецької області обстріляла РФ 14 червня (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області рано вранці у середу, 14 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Рашисти вдарили удосвіта - о 5-й ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці", - розповів він.

Краматорськ

Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську. Ракети, випущені окупантами, влучили у приватний сектор міста у Краматорську, вщент зруйнувавши щонайменше 5 і пошкодивши зо два десятки приватних будинків.

Костянтинівка

Одна людина загибла і одна поранена - у Костянтинівці. У Костянтинівці - два будинки зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Обстріли Донецької області

Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу. Наприклад, ту ж саму Костянтинівку окупанти обстріляли і 12 червня. Тоді загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

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КраматорськКонстантиновка