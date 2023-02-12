Обстріли Миколаївської області: під ударом опинилися Очаківська і Куцурубська громади
Минулої доби, 11 лютого, російські окупанти не припиняли обстрілів Миколаївської області. Зокрема, з артилерії ударів зазнала Очаківська громада. В Миколаєві було спокійно і без обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.
"Вчора, 11 лютого, о 12:18 та з 23:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - розповів він.
За його словами, також вчора, 11 лютого, о 15:50 та 23:10 зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади.
"Постраждалих немає", - додав він.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Як повідомлялося, російські війська ввечері та вранці 9-10 лютого знову обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.
Нагадаємо, раніше окупанти вдарили з артилерії по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.
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