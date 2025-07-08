Зрадник серед своїх: СБУ затримала підполковника, який вербував військових для РФ

За даними слідства, після звільнення з військової служби у 2023 році на законних підставах, зрадник погодився на співпрацю з ворогом. Його вербуванням особисто займався один із керівників прикордонного управління ФСБ, який за це отримав генеральське звання.

Агент-підполковник збирав розвіддані про дислокацію українських підрозділів біля передової, використовуючи у темну своїх знайомих з-поміж військових. Окрім цього, він допомагав куратору з ФСБ створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області - серед чинних і колишніх українських військовослужбовців.

Завданням зрадника було виявити потенційних "однодумців" для подальшого вербування російськими спецслужбами. У разі успішного "відбору", кандидатів планували переправляти до РФ для інструктажу.

СБУ затримала агента на етапі підбору чергового учасника ворожої мережі. У нього вилучено мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності.

У квітні цього року СБУ вже нейтралізувала частину цієї агентурної мережі, затримавши громадянина РФ та його спільника, які збирали дані для диверсійної групи на території Шосткинського району.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.