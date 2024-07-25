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"Зрада скасовується". Спікер ВР заявив, що законопроект про "відкуп" за корупцію виправлять

Україна, Четвер 25 липня 2024 22:26
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"Зрада скасовується". Спікер ВР заявив, що законопроект про "відкуп" за корупцію виправлять Фото: спікер парламенту Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Законопроект 11340 про можливість "відкупу" для корупціонерів ще буде допрацьований. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Стефанчук розповів, що комітет погодився з тим, що в законі неодмінно має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. Мало того, така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.

"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив спікер.

Він також запевнив, що до другого читання законопроект зміниться.

"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що 18 липня, в Україні ухвалили у першому читанні законопроект, який може дати можливість корупціонерам під час укладання угоди зі слідством відкупитися від ув'язнення. На цьому фоні виник скандал. Зокрема у Національному антикорупційному бюро України пояснили, що не так із законопроектом та пояснили, як саме його можна допрацювати.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія заявив, що дану ініціативу винесли на обговорення через вимоги міжнародних партнерів до України в рамках програми Ukraine Facility.

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Корупція
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"Зрада скасовується". Спікер ВР заявив, що законопроект про "відкуп" за корупцію виправлять
"Зрада скасовується". Спікер ВР заявив, що законопроект про "відкуп" за корупцію виправлять
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