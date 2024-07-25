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"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят

Украина, Четверг 25 июля 2024 22:26
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"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят Фото: спикер парламента Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Законопроект 11340 о возможности "откупа" для коррупционеров еще будет доработан. Над этим сейчас работает соответствующий парламентский комитет.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Стефанчук рассказал, что комитет согласился с тем, что в законе обязательно должен быть предусмотрен вопрос, что "откупиться" смогут только те лица, которые полностью возместили ущерб и активно сотрудничают со следствием. Более того, такое лицо должно помочь следствию привлечь других соорганизаторов преступления.

"То есть не только штраф, не только откуп, а полное возмещение и сдача других соучастников - это условия и основания применения соглашения о признании вины. И это будет применено не ко всем преступлениям", - пояснил спикер.

Он также заверил, что ко второму чтению законопроект изменится.

"На сколько я знаю, в комитете есть полная гармония, каким текст должен быть ко второму чтению. Поэтому зрада отменяется. Никто не сможет откупиться от вины, а особенно за коррупцию", - сказал Стефанчук.

Напомним, что 18 июля, в Украине был принят в первом чтении законопроект, который может дать возможность коррупционерам при заключении соглашения со следствием откупиться от заключения. На этом фоне разразился скандал. В частности, в Национальном антикоррупционном бюро Украины объяснили, что не столько с законопроектом и объяснили, как именно его можно доработать.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что данную инициативу вынесли на обсуждение из-за требований международных партнеров к Украине в рамках программы Ukraine Facility.

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Коррупция
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"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят
"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят
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