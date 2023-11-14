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Зосереджені обличчя і трохи гумору. Збірна України розпочала підготовку до Італії: фото

Фото: "Синьо-жовті" уважно слухають настанови Сергія Реброва (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України на чолі зі Сергієм Ребровим відновила тренування перед вирішальним поєдинком кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

"Синьо-жовті" зібралися в польському Гданську. Зі Львова транзитом через Жешув приїхали представники донецького "Шахтаря" і "Дніпра-1". Натомість "динамівці" Києва приєднаються до конкурентів із чемпіонату України та розсипу легіонерів у вівторок.

Тренування збірної відбулося на старій арені місцевої "Лехії". Безпосередньо на полі займалися 10 футболістів. Після пробіжки та розминки вони попрацювали в "квадраті" та перейшли до фітнесу в готелі. Натомість решта виконавців відразу осіла в тренажерному залі.

Українська збірна в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

 

 

 

Фото: Перше тренування команди Сергія Реброва на польській землі (facebook.com/uafukraine)

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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Збірна України