Зосередиться на роботі в НОК. Що відомо про міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та його відставку

Олімпійський чемпіон: біографія Гутцайта

Вадим Маркович Гуцайт народився в Києві, йому 52 роки. З дитинства займався спортом, пробував себе у футболі, тенісі, а у 9 років почався його шлях у фехтуванні.

У 1993 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури. На той час Вадим Гутцайт вже працював інструктором збірної команди СРСР з фехтування. Представляв збірну як спортсмен на міжнародних чемпіонатах.

У 1993 році завоював 3 місце в індивідуальному заліку з фехтування на Чемпіонаті світу. В 1999-му отримав золото на світовому чемпіонаті.

Вадим Гутцайт брав участь у трьох Олімпійських іграх:

1992 (Барселона) – переможець у командному заліку від Об'єднаної команди країн колишнього СРСР

від Об'єднаної команди країн колишнього СРСР 1996 (Атланта) – 6-е місце в особистому заліку

2000 (Сідней) – 13-е місце в особистому заліку

Фото: Вадим Гутцайт (facebook.com/vgytzait)

З 1992-го впродовж трьох років був спортсменом-інструктором збірної команди України з фехтування Київського міськспорткомітету.

На початку "нульових" завершив виступати на змаганнях як спортсмен та перейшов на тренерську роботу. З 2002 по 2010-й Гутцайт був головним тренером збірної команди України з фехтування.

На Олімпіаді 2008 в Пекіні його підопічні шаблістки взяли "золото" у командному заліку (Пундик, Хомрова, Жовнір, Харлан).

З 2017-го до 2023 року Вадим Гутцайт обіймав посаду президента Федерації фехтування України.

Кар'єра держслужбовця

У 2010 році Вадим Гутцайт очолив Державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний центр". До 2017-го – виконавчий директор цього ДП, а також гендиректор ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа".

Очолював управління молоді та спорту Київської міської державної адміністрації протягом двох років (2017-2018), а з літа 2018 став Директором департаменту молоді та спорту КМДА.

Під час виборчої кампанії 2019 року Вадим Гутцайт балотувався до ВР від партії "Слуга народу" під №81, проте згодом відмовився від участі у виборах, заявивши, що хоче працювати у виконавчій владі, а не законодавчій.

4 березня 2020 року Верховна рада призначила Гутцайта міністром молоді та спорту України в Кабміні Дениса Шмигаля. Він змінив на посаді Володимира Бородянського.

Президент НОК України

У листопаді 2022 Вадим Гутцайт очолив Національний олімпійський комітет України (НОК). Він став переможцем конкурсу, в якому брали участь ще 2 кандидати: народний депутат IX скликання ВР та спортсмен Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної, бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

Процес обрання очільника НОК не обійшовся без скандалів. Жан Беленюк звинувачував комітет в "абсолютній непрозорості" конкурсу, викликав Вадима Гутцайта на публічні дебати, але той не відповів на виклик.

Сам Гутцайт тоді заявляв, що в разі перемоги не планує поєднувати роботу на посаді в Кабміні з президентством у НОК і обере олімпійський рух.

Чому Вадим Гутцайт пішов у відставку

Цього тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував відставку одного з міністрів. Пізніше стало відомо, що йдеться про очільника Міністерства молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

8 листопада Гутцайт написав заяву про відставку та подав її до ВР. Голова парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що це питання буде розглянуте найближчим часом.

Міністр молоді та спорту пояснив своє рішення тим, що планує зосередитися на роботі президента НОК.

"Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті", – зазначив посадовець.

За словами Гутцайта, за період його роботи одночасно на двох посадах виникло багато маніпуляцій стосовно повноважень та ухвалених рішень.