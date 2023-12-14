"Зоря" швидким розгромом "Брейдабліка" грюкнула дверима Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, груповий етап, група B

"Зоря" – "Брейдаблік" – 4:0

Голи: Герреро, 2, Муміновіч, 11 (автогол), Мічін, 19, Горбач, 76

Бронзовий призер УПЛ поставив на швидкий старт. Активний дебют у виконанні луганців швидко дав плоди. Кіпер гостей невдало вибив м'яч, тож транзитом через Мишньова сфера потрапила до Герреро, а нападник із меж штрафного пробив під Ейнарссоном.

VAR ісландців не врятував. Зате цілком міг відновити статус-кво Інгвартссон, але з його пострілом із лівого краю карної зони впорався Сапутін. А на 11-й хвилині "Зоря" подвоїла перевагу. Це Чурко з відскоку прострілив уздовж воріт на Горбача, якого випередив Муміновіч і зрізав м'яч за спину голкіперу.

Ще до екватору тайму рахунок став розгромним. Ейнарссон знову помилився, побігши на перехоплення передачі Мишньова. Першим на м'ячі опинився Мічін і відправив сферу в покинуті кіпером "Брейдабліка" ворота.

Після такого відрізку номінальні гості зосередилися на тому, щоб уникнути розгромної поразки. До перерви ісландський колектив змарнував кілька нагод. Віктор пробив повз стійку з вигідної позиції, Сапутін витягнув із-під поперечини постріл Сванторссона, а Сігурдарссон завдав удару вище воріт.

У лінії атаки "Зорі" солював Герреро. Панамець спершу не влучив у рамку пострілом через себе. Згодом нападник пробив із розвороту прямісінько в Ейнарссона. Після перерви він дивом не поцілив у ближню дев'ятку з кута штрафного. Потім зі ще одним пострілом Герреро впорався кіпер.

Та забив інший. На 76-й хвилині в обіймах партнерів по команді опинився Горбач. У затяжній атаці "Зорі" юний нападник вискочив на побачення з Ейнарссоном і впевнено переграв воротаря "Брейдабліка". Більше команди не забивали, тож "Зоря" завершила груповий етап із сімома очками в активі. Цього забракло для продовження виступів на євроарені в сезоні 2023/24.