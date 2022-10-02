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"Зоря" розписала бойову нічию з "Кривбасом" в УПЛ

Фото: Олексій Хобленко реалізував одинадятиметровий (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Не виявили сильнішого в рамках 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги луганська "Зоря" та криворізький "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Зоря" – "Кривбас" – 2:2

Голи: Кирюханцев, 17, 28 – Хобленко, 10 (пенальті), Волошин, 66

Найнасиченішим на події періодом стали перші півгодини двобою. Номінальні гості несподівано повели в рахунку на 10-й хвилині, коли Хобленко переграв Мацапури з пенальті після фолу проти Татаркова.

Луганці зрівняли рахунок за якихось сім хвилин. Данченко та Булеца розіграли комбінацію на правому фланзі з прострілом у район воротарського майданчика, де Кирюханцев у падінні переправив м'яч у сітку воріт Сарнавського. А ще через 9 хвилин він же вивів "Зорю" вперед, завершивши контратаку господарів ударом у дев'ятку.

Ще до перерви луганці могли забити втретє. Проте, Русин із вигідної позиції не зміг влучити в рамку воріт після флангового прострілу. Він же пробив поруч зі стійкою на старті другої половини. А згодом Шахов із кількох метрів головою не зміг переграти голкіпера.

Зрештою, "Кривбас" покарав суперника за таке марнотратство. На 66-й хвилині Задерака змістився до центру та завдав удару, а на сейв голкіпера чатував Волошин і добив м'яч у сітку – 2:2!

"Зоря" кинулася виривати три очки у фінальні 25 хвилин. Були в луганців і нагоди. Та цього вечора Сарнавський був на висоті. Воротар "Кривбаса" впорався і з ударом Крістіана з меж штрафного, і з пострілом Русина зі середньої дистанції, та дозволив "Кривбасу" набрати друге очко в сезоні.

До слова, раніше "Динамо" переграло "Минай" на Закарпатті завдяки голу Циганкова.

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