"Зоря" розбила "Металіст 1925" та наздоганяє донецький "Шахтар"

У рамках десятого туру Української прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" номінально на виїзді розгромила харківський "Металіст 1925". Матч відбувся у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .
Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур
"Металіст 1925" - "Зоря" - 0:3
Голи: Чурко, 38; Нагнойний, 45"; Імереков, 58.
У дебюті матчу небезпечніше виглядали саме харків'яни, але до кінця тайму "Зоря" включилася на всю силу. І пресинг швидко дав свої результати - спочатку потужний навіс у штрафний майданчик знайшов голову Чурко, а за п'ять хвилин Булець п'ятою скинув на Кирюханцева, той видав пас на Нагнойного, який точно й красиво пробив у дев'ятку.
У другому таймі після подачі кутового та скидки від Батагова в перекладину пробив Імереков, але зміг виграти підбір та забити з другої спроби. Харків'янам сьогодні не вдалося вразити ворота "Зорі".
Таким чином луганський клуб наздоганяє "Шахтар", що йде другим, але у нього на два матчі менше. У обох команд 19 очок, у лідера "Дніпро-1" - 22 пункти.
Нагадаємо, цього тижня українські клуби зіграли чергові матчі у єврокубках. Зокрема, донецький "Шахтар" розійшовся миром з "Селтіком" та гарантував собі євровесну.
"Динамо" розписало яскраву нічию в Лізі Європи, а "Дніпро-1" мінімально здолав "Аполлон" та гарантував вихід у плей-офф Ліги конференцій.
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