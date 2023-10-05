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"Зоря" перемогла "Брейдаблік" і перервала невтішну серію в єврокубках

Фото: "Зоря" перемогла "Брейдаблік" і перервала невтішну серію в єврокубках (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Іван Носальський

Луганська "Зоря" змогла вирвати мінімальну перемогу в ісландського "Брейдабліку" у Лізі конференцій. Вона вперше за 2 роки перемогла у матчі єврокубків на виїзді.

Детальніше про матч - у звіті РБК-Україна.

Ліга конференцій, група B, другий тур

"Брейдаблік" - "Зоря" - 0:1

Голи: Ігор Горбач, 35

Єдиний гол у матчі футболісти луганської команди змогли забити на 35-й хвилині після розіграшу кутового. Точну передачу ударом головою замкнув нападник Ігор Горбач.

При цьому гравці "Брейдабліка" мали шанси зрівняти рахунок, але вони їх не реалізували. Примітно, що впродовж усієї гри ісландська команда домінувала у показнику володіння м'ячем.

Таким чином, "Зоря" з чотирма очками посідає друге місце у групі B. Перед нею - лише бельгійський "Гент", з яким команда з Луганська зіграла внічию в першому турі.

Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, донецький "Шахтар" зміг після камбеку здолати бельгійський "Антверпен" у другому турі Ліги чемпіонів.

 

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