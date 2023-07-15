"Зоря" обрала стадіон для домашніх матчів єврокубків: де гратиме бронзовий призер УПЛ

Керівництво луганської "Зорі" визначилося з домашньою ареною команди в сезоні 2023/24 на європейській арені. Бронзові медалісти української Прем'єр-ліги прийматимуть суперників у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу .

Стадіон "Арена Люблін" прийматиме домашні матчі луганців у єврокубках. Торік арена теж була домівкою "Зорі".

Муніципальна "Арена Люблін" розрахована на 15243 глядачів. Господарем стадіону з 2014 року став люблінський "Мотор" – представник польського Дивізіону 1. У сезоні 2022/23 "Зоря" на цій арені мінімально переграла "Універсітатю" з румунської Крайови, але програла за сумою двох матчів і покинула єврокубки.

Цьогоріч луганський колектив проведе в Любліні мінімум 4 матчі. "Зоря" стартуватиме в єврокубках зі стадії плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Перемога в двоматчевому протистоянні дозволить луганцям зіграти в групі Ліги Європи, поразка – на груповому етапі Ліги конференцій.

"Зоря" в міжсезоння-2023

Тренер Патрік ван Леувен, який привів "Зорю" до бронзових медалей УПЛ, покинув команду заради "Шахтаря". Новим керманичем луганців став Ненад Лалатовіч.

Третя команда чемпіонату України оформила три трансфери. Нападника Герреро "Зоря" викупила після піврічної оренди з тель-авівського "Маккабі" за 500 тисяч євро. Ще 100 тисяч луганці витратили на вінгера "Інгульця" Головкіна, а центфорвард Бугай прийшов вільним агентом.

Новий сезон Прем'єр-ліги розпочне виїзним матчем у Львові. Місцевий "Рух" прийме луганців 29 липня.