ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Заря" выбрала стадион для домашних матчей еврокубков: где будет играть бронзовый призер УПЛ

Новина українською →
Люблин, Суббота 15 июля 2023 11:58
"Заря" выбрала стадион для домашних матчей еврокубков: где будет играть бронзовый призер УПЛ Фото: "Арена Люблин" стала домом "Зари" (facebook.com/ArenaLublin)
Автор: Антон Федорцив

Руководство луганской "Зари" определилось с домашней ареной команды в сезоне 2023/24 на европейской арене. Бронзовые медалисты украинской Премьер-лиги будут принимать соперников в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Стадион "Арена Люблин" примет домашние матчи луганцев в еврокубках. В прошлом году арена тоже была домом "Зари".

Муниципальная "Арена Люблин" рассчитана на 15 243 зрителей. Хозяином стадиона с 2014 года стал люблинский "Мотор" – представитель польского Дивизиона 1. В сезоне 2022/23 "Заря" на этой арене минимально обыграла "Университатю" из румынской Крайовы, но проиграла по сумме двух матчей и покинула еврокубки.

В этом году луганский коллектив проведет в Люблине минимум 4 матча. "Заря" будет стартовать в еврокубках со стадии плей-офф квалификации Лиги Европы. Победа в двухматчевом противостоянии позволит луганцам сыграть в группе Лиги Европы, поражение – на групповом этапе Лиги конференций.

"Заря" в межсезонье-2023

Тренер Патрик ван Леувен, приведший "Зарю" к бронзовым медалям УПЛ, покинул команду ради "Шахтера". Новым наставника луганцев стал Ненад Лалатович.

Третья команда чемпионата Украины оформила три трансфера. Нападающего Герреро "Заря" выкупила после полугодовой аренды из тель-авивского "Маккаби" за 500 тысяч евро. Еще 100 тысяч луганчане потратили на вингера "Ингульца" Головкина, а центфорвард Бугай пришел свободным агентом.

Новый сезон Премьер-лиги начнёт выездным матчем во Львове. Местный "Рух" примет луганчан 29 июля.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы Заря
NEWS
Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины