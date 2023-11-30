"Зоря" з гучним фіаско від "Гента" в Лізі конференцій втратила всі шанси на євровесну

Ліга конференцій, груповий етап, група B

"Гент" – "Зоря" – 4:1

Голи: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гендельман, 75 – Нагнойний, 82

У дебюті зустрічі команди обмінялися неточними ударами. На зміщення Антюха до центру з пострілом повз стійку "буйволи" відповіли схожим випадом Фадіги – поруч із рамкою. А на 20-й хвилині господарі повели в рахунку, коли Фофана пройшов до лінії штрафного та без спротиву поклав у кут.

До перерви "Гент" і "Зоря" створили ще по моменту. Спершу Турбаєвський парирував удар Орбана з-за меж штрафного. А згодом простріл Антюха з правого флангу на ближній стійці не зумів замкнути Герреро, а на дальню вже не встиг юний Горбач.

А на старті другої половини бельгійська команда поховала всі надії підопічних Юрія Коваля на позитивний результат. "Генту" вдалася ударна десятихвилинка з двома голами. На 49-й хвилині Батагов зрізав у власні ворота фланговий простріл Фадіги. А на 55-й ще одна передача сенегальця дійшла до Орбана, який у кілька дотиків розібрався з обороною "Зорі".

Та зупинятися "буйволи" й не думали. Господарі провели ще кілька небезпечних атак і відзначилися вчетверте за 20 хвилин по тому. Це Горбач не зміг винести м'яч від власного штрафного, тож він дістався "Генту" – Гендельман після двох передач відправив сферу в сітку.

"Зоря" спромоглася лише на гол престижу. Його автором став Нагнойний. Молодий хавбек перехопив м'яч на чужій половині та наважився пробити метрів із 22-х. М'яч підскочив перед воротарем і від рук Рофа влетів у сітку – 4:1 у підсумку.

Отже, "Зоря" за підсумками групового етапу Ліги конференцій не зможе піднятися вище третього місця в квартеті B. Натомість "Гент" (13 очок) і тель-авівський "Маккабі" (12) в останньому турі розіграють першість у групі. Луганці ж зустрінуться з ісландським "Брейдабліком" (14 грудня).