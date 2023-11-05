"Зоря" драматично втратила перемогу над "Вересом" у Прем'єр-лізі
Рівненський "Верес" розписав результативну нічию з луганською "Зорею" у 13-му турі чемпіонату України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур
"Верес" – "Зоря" – 2:2
Голи: Вовченко, 44, Блізніченко, 89 – Нагнойний, 37, Яцик, 61
Під проливним дощем команди обмінялися забитими м'ячами перед перервою. На 37-й хвилині рахунок відкрив луганський колектив. Це Данченко навісив у штрафний майданчик, де Нагнойний звільнився від опіки Курка та головою спрямував м'яч у дальній кут.
Рівняни відігралися зі стандарту. Підопічні Сергія Лавриненко матеріалізували в гол кутовий. Шарай подав на дальню стійку, де з другого поверху пробив Вовченко. М'яч із відскоком від газону затріпотів у сітці – 1:1 за підсумками першої половини.
Вдруге вийти вперед "Зоря" зуміла в середині другого тайму. Цього разу вони використали стандарт на власну користь. На подачі від кутового прапорця Яцик відірвався від опонентів і ударом головою оформив другий м'яч гостей.
Та відсвяткувати перемогу команді Валерія Кривенцова в цей вечір не судилося. "Верес" відігрався на передостанній хвилині основного часу. Це Блізніченко наважився на постріл із дистанції, а м'яч із рикошетом влетів у дальній кут воріт – 2:2 у підсумку.
Обидві команди внаслідок нічиєї залишилися внизу турнірної таблиці. "Зоря" залишилася на 13-й сходинці (10 очок). Натомість рівненська команда йде на передостанньому місці (8 пунктів).
До слова, напередодні "Динамо" програло Класичне "Шахтарю" в останньому матчі Луческу.
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