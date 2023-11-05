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"Зоря" драматично втратила перемогу над "Вересом" у Прем'єр-лізі

Рівне, Неділя 05 листопада 2023 19:26
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"Зоря" драматично втратила перемогу над "Вересом" у Прем'єр-лізі Фото: Гольовий фестиваль у Рівному завершився нічиєю (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Рівненський "Верес" розписав результативну нічию з луганською "Зорею" у 13-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Верес" – "Зоря" – 2:2

Голи: Вовченко, 44, Блізніченко, 89 – Нагнойний, 37, Яцик, 61

Під проливним дощем команди обмінялися забитими м'ячами перед перервою. На 37-й хвилині рахунок відкрив луганський колектив. Це Данченко навісив у штрафний майданчик, де Нагнойний звільнився від опіки Курка та головою спрямував м'яч у дальній кут.

Рівняни відігралися зі стандарту. Підопічні Сергія Лавриненко матеріалізували в гол кутовий. Шарай подав на дальню стійку, де з другого поверху пробив Вовченко. М'яч із відскоком від газону затріпотів у сітці – 1:1 за підсумками першої половини.

Вдруге вийти вперед "Зоря" зуміла в середині другого тайму. Цього разу вони використали стандарт на власну користь. На подачі від кутового прапорця Яцик відірвався від опонентів і ударом головою оформив другий м'яч гостей.

Та відсвяткувати перемогу команді Валерія Кривенцова в цей вечір не судилося. "Верес" відігрався на передостанній хвилині основного часу. Це Блізніченко наважився на постріл із дистанції, а м'яч із рикошетом влетів у дальній кут воріт – 2:2 у підсумку.

Обидві команди внаслідок нічиєї залишилися внизу турнірної таблиці. "Зоря" залишилася на 13-й сходинці (10 очок). Натомість рівненська команда йде на передостанньому місці (8 пунктів).

До слова, напередодні "Динамо" програло Класичне "Шахтарю" в останньому матчі Луческу.

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