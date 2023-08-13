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"Зоря" дотиснула "Ворсклу" в гостях і здобула першу перемогу в сезоні Прем'єр-ліги

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Полтава, Неділя 13 серпня 2023 16:54
"Зоря" дотиснула "Ворсклу" в гостях і здобула першу перемогу в сезоні Прем'єр-ліги Фото: Луганці переграли полтавців на виїзді (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" переграла полтавську "Ворсклу" на виїзді в 3-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Ворскла" – "Зоря" – 1:2

Голи: Феліпе, 66 – Герреро, 4, Джордан, 78

Підопічні Ненада Лалатовіча швидко повели в рахунку. Луганцям вдалося забити на 4-й хвилині. Це Герреро втік на чужій половині від Чеснакова, увірвався до штрафного майданчика та пробив у ближній кут повз Ісенка.

Полтавці після пропущеного зуміли стабілізувати гру. Проте, раз у раз хлопці Віктора Скрипника не встигали за опонентами в швидких випадах "Зорі". Солювали Герреро та Антюх. Зокрема, перший не зміг пробити Ісенка після передачі другого. А згодом українець влучив у стійку з вигідної позиції.

Трохи спокійнішим видався старт другої половини. Тож гол "Ворскли" на 66-й хвилині вийшов трохи несподіваним. Зате Феліпе оформив справжій шедевр. Він на правому краю штрафного отримав передачу Бацули та з-під Снурніцина пробив у дальню дев'ятку – 1:1.

Та набрати перші в сезоні очки господарям не судилося. Луганцям допоміг стандарт на 78-й хвилині. Мишньов подав зі штрафного на лінію воротарського, де Феліпе втік від Сантани та переграв Ісенка в ближньому бою. Отже, прем'єрні пункти в чемпіонаті здобула "Зоря".

До слова, раніше "Дніпро-1" розійшовся миром із "Минаєм" у третьому турі УПЛ.

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