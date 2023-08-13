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"Заря" дожала "Ворсклу" в гостях и одержала первую победу в сезоне Премьер-лиги

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Полтава, Воскресенье 13 августа 2023 16:54
"Заря" дожала "Ворсклу" в гостях и одержала первую победу в сезоне Премьер-лиги Фото: Луганчане обыграли полтавчан на выезде (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" обыграла полтавскую "Ворсклу" на выезде в 3-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Ворскла" – "Заря" – 1:2

Голы: Фелипе, 66 – Герреро, 4, Джордан, 78

Подопечные Ненада Лалатовича быстро повели в счете. Луганцам удалось забить на 4-й минуте. Это Герреро сбежал на чужой половине от Чеснакова, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол мимо Исенко.

Полтавчане после пропущенного сумели стабилизировать игру. Однако, то и дело ребята Виктора Скрипника не успевали за оппонентами в быстрых выпадах "Зари". Солировали Герреро и Антюх. В частности, первый не смог пробить Исенко после передачи второго. А впоследствии украинец попал в штангу с выгодной позиции.

Чуть более спокойным оказался старт второй половины. Так что гол "Ворсклы" на 66-й минуте получился немного неожиданным. Зато Фелипе оформил настоящий шедевр. Он на правом краю штрафной получил передачу Бацулы и из-под Снурницына пробил в дальнюю девятку – 1:1.

Но набрать первые в сезоне очки хозяевам не суждено. Луганцам помог стандарт на 78-й минуте. Мишнев подал со штрафного на линию вратарской, где Фелипе убежал от Сантаны и переиграл Исенко в ближнем бою. Итак, премьерные пункты в чемпионате завоевала "Заря".

К слову, ранее "Днепр-1" разошелся миром с "Минаем" в третьем туре УПЛ.

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