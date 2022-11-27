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"Зоря" в доданий час втратила перемогу над "Минаєм" у Прем'єр-лізі

Фото: Погода була однаковою для всіх (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Не виявили сильнішого луганська "Зоря" та закарпатський "Минай" у рамках 15-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Зоря" – "Минай" – 1:1

Голи: Бражко, 61 – Твердохліб, 90+1

На засніженому газоні столичного стадіону "Динамо" імені Лобановського домінували номінальні господарі. Луганці ще до перерви створили кілька нагод, аби відкрити рахунок. Зокрема, Батагов після кутового з меж штрафного майданчика пробив у поперечину.

А на 44-й хвилині небезпеку організував Русин. Форвард "Зорі" гостро прострілив із лівого флангу, і м'яч ледь не влетів у кут закарпатців. Виправити ситуацію міг Кирюханцев, але не встиг замкнути дальню стійку.

На старті другого тайму Бутко намагався поцілити у нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Натомість удар Булеци з меж карної зони заблокував оборонець. Але зупинити наступний випад "Зорі" вже ніхто не зумів.

На 61-й хвилині на дальній удар наважився Бражко. Голу посприяла погода – Бандура не зміг добре відштовхнутися для стрибка. Як наслідок, постріл з-за меж штрафного поцілив точнісінько в кут, а голкіпер завадити не зумів.

Вирішивши, що справу зроблено, "Зоря" збавила оберти. Розплата за такий підхід прийшла у фінальні хвилини. Спершу Снурніцин врятував луганців, вибивши м'яч із лінії воріт на кутовий. Але після стандарту дива вже не сталося, коли Твердохліб проштовхнув м'яч у сітку після відскоку від Імерекова – 1:1 у підсумку.

Як наслідок, за підсумками туру "Зоря" лише наздогнала київське "Динамо" за кількістю очок (по 27 пунктів). Позаду залишається "Олександрія" з двома матчами в запасі (23 очок).

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