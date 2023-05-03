"Зоря" в більшості дотиснула "Верес" у Прем'єр-лізі: матч переривала тривога

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Зоря" – "Верес" – 1:0

Гол: Імереков, 54

Вилучення: Ющишин, 19 (В, пряма червона картка)

Хоч луганці взяли м'яч під контроль із перших хвилин, але першими момент створили гості. На 3-й хвилині Пасіч обігрався з Шестаковим ліворуч у штрафному майданчику, але переграти кіпера з гострого кута не зміг. "Зоря" у відповідь провела серію позиційних атак.

Ключовий епізод, однак, стався у контратаці команди Патріка ван Леувена. Форвард луганців Русин утік на побачення з воротарем, а кіпер рівнян Ющишин вибіг на перехоплення і зіграв руками за межами штрафного. Як наслідок, отримав пряму червону від арбітра.

Утім, до перерви скористатися чисельною перевагою "Зоря" не зуміла. Та й нагод мала небагато. Хіба що той же Русин пробив поруч зі стійкою з меж карної зони. Поруч у перспективній позиції на передачу чекав Герреро...

Подвоїли зусилля луганці зі стартом другої половини. Ось Бражко зіграв на підбиранні після прострілу Вантуха та в два дотики організував удар. М'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Когута.

А на 54-й хвилині "Зоря" нарешті відкрила рахунок. Допоміг стандарт – кутовий із правого флангу. Після подачі в гущу подій у штрафному "Вереса" розпочалася паніка, в якій досвідчений Імереков заштовхав м'яч у сітку.

Гол вивільнив атакувальну енергію луганців. Моменти біля воріт рівненської команди почали виникати один за одним. Герреро пробив над воротами після передачі під удар Русина, Антюх корпусом відтіснив Пасіча та потужним пострілом пробив над поперечиною, а удар Бражка з дистанції прийняла на себе стійка.

Порятунком рівнян стала повітряна тривога. Поєдинок вимушено перервали на понад годину, впродовж якої запал "Зорі" трохи згас. Натомість "Верес" удесятьох пішов на штурм і мінімум двічі міг забити – Балан після прострілу Пасіча влучив у стійку, а Шарай трохи не докрутив м'яч у дев'ятку...

Із перемогою "Зоря" залишилася на 3-й сходинці Прем'єр-ліги. Луганці набрали 52 очки та на вісім пунктів випереджають "Динамо". Тим часом "Верес" опинився над зоною вильоту (12-те місце, 24 очки).