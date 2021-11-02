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Zoom тестує рекламу для користувачів: кому і коли її показуватимуть

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Вівторок 02 листопада 2021 19:27
Zoom тестує рекламу для користувачів: кому і коли її показуватимуть Фото: Zoom тестує рекламу для користувачів (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сервіс відеоконференцій Zoom тепер буде показувати рекламу користувачам. Зокрема, тим, хто використовує безкоштовну версію програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

еклама буде відображатися тільки на сторінці браузера, яку користувачі бачать після завершення зустрічі. Тільки користувачі безкоштовного базового рівня в деяких країнах побачать ці оголошення, якщо вони приєднаються до зборів, організованих іншими безкоштовними користувачами базового рівня", - йдеться в повідомленні.

У Zoom додали, що не збираються використовувати дані зустрічей, вебінарів або чатів в маркетингових цілях.

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