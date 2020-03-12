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З зони ООС намагалися вивезти набитий зброєю мікроавтобус

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 14:34
З зони ООС намагалися вивезти набитий зброєю мікроавтобус
Фото: вилучена зброя (lg.npu.gov.ua)

Арсенал зброї вилучили на одному з блокпостів

У Луганській області затримали мікроавтобус, на якому намагалися вивезти арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області.

Повідомляється, що на блокпості на дорозі Лисичанськ-Бахмут поліцейські і співробітники СБУ запобігли вивезенню арсеналу зброї та боєприпасів. У ході перевірки автомобіля Volkswagen Transporter у ньому виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет "Утес", 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм.

"На момент зупинки в салоні мікроавтобуса перебувало чотири особи, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі", - йдеться в повідомленні.

Фото: вилучена зброя (lg.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ виявила схрон з боєприпасами в Луганській області. За даними слідства, тайник у своєму будинку залишила мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої "Луганської народної республіки". Зі схованки вилучили гранати, детонатори та інші боєприпаси.

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