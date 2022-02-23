В зону ООС направят дополнительные отряды полицейских

Полиция направит в зону ООС дополнительные отряды силовиков. Такое решение руководство Национальной полиции приняло после обострения ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича во время брифинга.

"Относительно событий на востоке. У нас полицейские тоже в усиленном варианте несут службу. Часть полицейских входит в силы и средства Операции объединенных сил. Принятое решение руководством Национальной полиции усилиться дополнительными силами. Позже будет предоставлена информация о количестве и средствах, которые будут направлены на восток", - заявил Фацевич.

По его словам, дополнительные отряды полиции отправятся на Донбасс до конца недели.