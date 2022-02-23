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В зону ООС направят дополнительные отряды полицейских

Автор: Наталья Юрченко

Полиция направит в зону ООС дополнительные отряды силовиков. Такое решение руководство Национальной полиции приняло после обострения ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича во время брифинга.

"Относительно событий на востоке. У нас полицейские тоже в усиленном варианте несут службу. Часть полицейских входит в силы и средства Операции объединенных сил. Принятое решение руководством Национальной полиции усилиться дополнительными силами. Позже будет предоставлена информация о количестве и средствах, которые будут направлены на восток", - заявил Фацевич.

По его словам, дополнительные отряды полиции отправятся на Донбасс до конца недели.

Напомним, что полиция усиливает охрану инфраструктурных объектов. На этой неделе правоохранители возьмут под надзор 100 таких объектов.

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