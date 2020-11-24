Зона свободной торговли с Израилем: в МИД раскрыли детали соглашения

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 1 января 2021 года отменяются пошлины на большинство промышленных товаров

Вступление в действие соглашения о свободной торговле с Израилем с 2021 года означает отмену пошлин или снижение ставки пошлины на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Израиль сразу открывает рынок промышленных товаров на 80%, а Украина - на 70%.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

"Соглашение даст новые возможности для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сфере high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - отметил он.

Кулеба напомнил, что Израиль - вторая страна (после Канады), с которой Украина вводит режим свободной торговли после заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Как и Канада, Израиль имеет ЗСТ с ЕС. А следовательно, либерализация торговли с этой страной положительно повлияет и на наш экспорт в ЕС", - добавил министр.

В МИД напомнили, что товарооборот между Украиной и Израилем в 2019 году составил 502,3 млн долларов, из которых 397,3 млн долларов - экспорт из Украины, 105 млн долларов - импорт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время кризиса. По итогам 9 месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,9% (10 854,7 млн долларов).