Зона вільної торгівлі з Ізраїлем: у МЗС розкрили деталі угоди

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 січня 2021 року скасовуються мита на більшість промислових товарів

Вступ в дію з угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем з 2021 року означає скасування мит або зниження ставки мита на промислові товари, за винятком ювелірних виробів. Ізраїль одразу відкриває ринок промислових товарів на 80%, а Україна - на 70%.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС.

"Угода дасть нові можливості для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", - зазначив він.

Кулеба нагадав, що Ізраїль - вже друга країна (після Канади), з якою Україна запроваджує режим вільної торгівлі після укладення Угоди про асоціацію з ЄС.

"Як і Канада, Ізраїль має ЗВТ із ЄС. А відтак, лібералізація торгівлі з цією країною позитивно вплине і на наш експорт до ЄС", - додав міністр.

У МЗС нагадали, що у товарообіг між Україною та Ізраїлем у 2019 році склав 502,3 млн доларів, з яких 397,3 млн доларів - експорт з України, 105 млн доларів - імпорт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи. За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10 854,7 млн доларів).