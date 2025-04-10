Золото замість доларів? Як придбати банківські метали й чи вигідно це в Україні

Чи варто купувати дорогоцінні метали

2025 рік почався для дорогоцінних металів бурхливо – до 11 лютого вони побили вісім цінових рекордів і зросли більш ніж на 10%. Це сталося після найбільшого річного приросту за 14 років у 2024 році на тлі поєднання масштабних закупівель центральних банків, геополітичної невизначеності та пом'якшення грошово-кредитної політики, повідомляє Reuters.

При цьому перспективи металів платинової групи (платина та паладій) виглядають більш стримано, згідно з результатами щорічного прогнозу ринку дорогоцінних металів LBMA (Лондонської асоціації учасників ринку дорогоцінних металів) за 2025 рік.

​В умовах економічної нестабільності та зростання інфляції багато українців замислюються над інвестуванням у дорогоцінні метали, такі як золото та срібло, щоб зберегти та примножити свої заощадження. Тож, як правильно купувати та продавати банківські метали, скільки це коштує і чи варто віддавати перевагу таким інвестиціям перед зберіганням коштів у валюті?

Які є варіанти для покупки

Існує декілька способів інвестування в дорогоцінні метали. Золоті та срібні зливки можна придбати в державних та приватних банках, або спеціалізованих компаніях. Зливки потребують надійного зберігання, наприклад, у банківських сейфах, що може супроводжуватися додатковими витратами. Ціни металів, які встановлює Національний банк України, згідно з положенням "Про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів", орієнтуються на ціни на дорогоцінні метали LBMA (Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів).

Крім того, банки та НБУ пропонують інвестиційні монети з дорогоцінних металів. Їхня вартість залежить від ціни металу, тиражу та колекційної цінності. Однак не всі банки гарантують зворотний викуп таких монет, тому перед покупкою варто уточнити умови продажу. Гарантований зворотний викуп може забезпечити Національний банк України.

Деякі фінансові установи пропонують відкриття рахунків у дорогоцінних металах без фізичного постачання. Це дозволяє інвестувати в метали без необхідності їхнього зберігання. Проте такі рахунки не підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів, що підвищує ризики для інвестора.

Державний ПриватБанк наразі має наступні курси банківських дорогоцінних металів. Наприклад, курс покупки золота – 3 915 гривень і він є незмінним. Але курс продажу одного граму золота коштує 5 475 гривень, п’яти грамів – 4 855 гривень, 50 грамів золота – 4 505 гривень.

Курс купівлі срібла є наступним: за 10 грамів пропонують 380 гривень і він є незмінним. Курс продажу срібла – 10 грамів вартує 999 гривень, за 50 грамів ціна 3437,5 гривень, за 500 грамів срібла просять 28 750 гривень.

Чи не краще зберігати гроші у валюті

"Ціни на дорогоцінні метали можуть сильно здивувати у цьому році – очікується, що у 2025 році золото досягне потенційного максимуму в 3290 доларів за унцію, а ціни на срібло можуть перевищити 43,50 долара", – пише Kitco, профільне видання про дорогоцінні метали.

Вартість дорогоцінних металів залежить від світових цін та внутрішнього попиту. На сьогодні ціна золота досягла історичних максимумів, перевищивши 3 091 доларів за унцію. Срібло також демонструє зростання – у лютому 2025 року його ціна становила близько 32 доларів за унцію, і аналітики прогнозують подальше значне підвищення.

Золото та срібло традиційно вважаються "тихою гаванню" для інвесторів, оскільки їхня вартість менш піддається інфляційним ризикам порівняно з національними валютами.​

Зберігання коштів у іноземній валюті також має свої переваги, зокрема високу ліквідність та більшу доступність. Однак валютні курси можуть бути нестабільними, і прибутковість таких інвестицій залежить від коливань на валютному ринку.​

Вибір між інвестуванням у дорогоцінні метали та зберіганням коштів у валюті залежить від індивідуальних фінансових цілей, горизонту інвестування та готовності до ризиків. Дорогоцінні метали можуть слугувати засобом довгострокового збереження вартості, тоді як валюта забезпечує більшу гнучкість та доступність коштів.