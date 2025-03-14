Золото вперше досягло позначки в 3 тисячі доларів через торговельні війни Трампа

Спотове золото піднялося до 2994 доларів за унцію. Ф'ючерси в Нью-Йорку, які торгуються з премією до готівкових цін, впевнено перевищили 3000 доларів за унцію.

Дорогоцінний метал показав себе впевнено в цьому кварталі після зростання 2024 року, оскільки агресивна торговельна програма адміністрації США знизила апетит до ризикованих активів, включно з акціями, а ключовий індикатор акцій S&P 500 увійшов у корекцію на цьому тижні. Зростання злитків також підтримувалося покупками центральних банків.

За останній час Трамп пригрозив ввести 200% тариф на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої. Він також сказав, що не скасує мита на сталь і алюміній, які набули чинності цього тижня, і не відмовиться від планів щодо тарифів, які мають почати діяти вже 2 квітня.

"У міру наближення другого кварталу, коли взаємні мита можуть спровокувати нову хвилю ринкової турбулентності, золото залишається привабливим активом-притулком в умовах дефіциту альтернатив", сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG Asia Pte.

Інвестори очікують, що потенційне уповільнення економічного зростання через політику Трампа позначиться на попиті на ризикові активи і сприятиме притоку коштів у фонди, забезпечені злитками.

Банки дедалі більше впевнені в тому, що на ринок чекає подальше зростання, намічаючи цілі, які здалися б неймовірними багатьом інвесторам лише кілька кварталів тому. Раніше цього тижня Macquarie Group прогнозувала стрибок до 3500 доларів за унцію в другому кварталі, тоді як BNP Paribas SA підвищила свій прогноз, показавши середні ціни, що значно перевищують 3000 доларів.