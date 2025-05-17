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"Золото", "срібло", єврокубки та виживання: 29 тур УПЛ без жодного прохідного матчу

Субота 17 травня 2025 10:00
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"Золото", "срібло", єврокубки та виживання: 29 тур УПЛ без жодного прохідного матчу Фото: "Динамо" та "Олександрія" у заочній суперечці можуть визначити чемпіона України (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Два останні тури української Прем'єр-ліги пройдуть в незвичному форматі – більшість поєдинків команди зіграють в один час. Передостанній, 29-й тур, розбили на два слоти – у суботу та неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Битви за Лігу конференцій

В перший день вікенду, 17 травня зіграють претенденти на четверту сходинку в таблиці, а з нею – і за місце в європейській Лізі конференцій.

Криворізький "Кривбас" вдома прийме столичну "Оболонь", львівські "Карпати" на виїзді зустрінуться з ковалівським "Колосом", а житомирське "Полісся", також у гостях – з луганською "Зорею". Усі матчі розпочнуться о 13:00.

Важче за інших суперників буде львів'янам, оскільки "Оболонь" перебуває під загрозою, якщо не прямого вильоту, то, принаймні, перехідних матчів. А "Зоря" та "Колос" – надто важливих турнірних завдань вже не мають.

Від чемпіонства до вильоту

У неділю, 18 травня, також в один час – о 15:30 стартують ще п'ять поєдинків туру. Майже перед кожною командою-учасницею стоять власні завдання.

"Інгулець" – "Шахтар". Господарі теоретично ще мають шанси навіть уникнути перехідних матчів. Але за гіршого сценарію – можуть вилетіти напряму. "Шахтарю" треба перемагати і сподіватися на те, що "Олександрія" в двох турах не набере двох балів: тоді "гірники" фінішують другими.

"Лівий Берег" – "Рух". Кияни опинилися в зоні прямого вильоту – треба вибиратися. "Руху", в принципі, напружуватися вже не обов'язково.

"Чорноморець" – "Динамо". Для одеситів поразка – майже втрата приписки в еліті. Киянам достатньо одного очка, щоб оформити чемпіонство.

"Олександрія" – "Верес". "Містянам" треба переграти вдома не дуже вмотивований "Верес" – і вони стануть срібними призерами.

ЛНЗ – "Ворскла". Битва 12-ї та 13-ї команд ліги за місце під сонцем. Той, хто програє, ризикує потрапити в м'ясорубку перехідних ігор.

Розклад матчів 28-го туру УПЛ

Субота, 17 травня

13:00, "Колос" – "Карпати"

13:00, "Кривбас" – "Оболонь"

13:00, "Зоря" – "Полісся"

Неділя, 18 травня

15:30, "Інгулець" – "Шахтар"

15:30, "Лівий Берег" – "Рух"

15:30, "Чорноморець" – "Динамо"

15:30, "Олександрія" – "Верес"

15:30, ЛНЗ – "Ворскла"

&quot;Золото&quot;, &quot;срібло&quot;, єврокубки та виживання: 29 тур УПЛ без жодного прохідного матчу

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

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