"Золото", два "серебра" и "бронза": Украина завоевала новые медали на Паралимпиаде

Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6.

В Токио также состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин в классе SH1. В финале участие принимали два украинца - Андрей Дорошенко и Юрий Стоев. Дорошенко занял второе место, Стоев - восьмое.

Ирина Щетник завоевала "бронзу" по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин в классе SH1.

Виктор Дидух стал серебряным призером по настольному теннису среди мужчин в классе 8.