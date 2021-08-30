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"Золото", два "серебра" и "бронза": Украина завоевала новые медали на Паралимпиаде

Автор: Анастасия Рокитна

Украина завоевала 11-е "золото" на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, украинские спортсмены завоевали еще два "серебра" и "бронзу".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.

Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6.

В Токио также состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин в классе SH1. В финале участие принимали два украинца - Андрей Дорошенко и Юрий Стоев. Дорошенко занял второе место, Стоев - восьмое.

Ирина Щетник завоевала "бронзу" по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин в классе SH1.

Виктор Дидух стал серебряным призером по настольному теннису среди мужчин в классе 8.

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