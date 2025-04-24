Золото досягло історичного піка: чи варто купувати дорогоцінний метал

Ціна на золото реагує на глобальні кризи, але не завжди приносить прибуток. Крім того, в Україні є ще одна проблема з інвестиціями в дорогоцінний метал.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова проєктного офісу Дмитро Глінський.

Як зазначив експерт, в умовах невизначеності золото завжди є вибором багатьох інвесторів, які купівлею цього активу розганяють його ціну.

Так, історичні піки цін на золото спостерігалися під час вторгнення СРСР у Афганістан (занепокоєння щодо протистояння ядерних держав), боргової кризи у Греції (ризики щодо можливості розпаду зони євро) та під час гострої фази пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19, розповів Глінський.

"Рано чи пізно ці цінові сплески вщухали, тому не варто розглядати золото як засіб інвестицій із гарантованим довгостроковим доходом. Навпаки, це волатильний товар, ціна якого може різко змінюватися в обидві сторони", - голова проєктного офісу НАБУ.

Він навів приклад, коли після досягнення 22 квітня рекордних 3500 доларів за тройську унцію вже на кінець дня ціна золота відкотилася до позначки 3300 доларів.

Глінський зазначив, що купуючи банківське золото у формі злитків, потрібно брати до уваги, що роздрібні ціни на цей актив мають широку маржу.

"Це значно ускладнює отримання доходності за цим інструментом порівняно із іншими більш ліквідними формами фінансових інвестицій", - додав він.