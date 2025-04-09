Золотий запас Росії різко зростає: чому Путіну варто "дякувати" Трампу

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Росія за три роки війни в Україні фактично покрила майже третину своїх заморожених активів у "недружніх країнах" за рахунок золотого запасу. У 2021 році частка золота в міжнародних резервах РФ становила близько 21% або 2 295 тонн. Цей обсяг золота на той період коштував 132,84 млрд доларів.

До 2025 року частка золота в резервах Росії, за даними Центробанку РФ, збільшилася до 35,4% - це максимальний показник за останні 25 років. Станом на березень золотого резерву в РФ було майже 2 336 тонни і вартість його зросла на 72% або на 96 млрд доларів. За даними ЦБ, монетарного золота в резервах на 1 квітня було на 228,95 млрд доларів. Місяць тому сума становила 217,38 млрд доларів.

Чому резерви збільшилися

Збільшення резервів Росії в золоті відбулося не стільки через зростання обсягів цього металу, скільки внаслідок підвищення його ціни. З 2022 року ціна на золото значно зросла, досягнувши рекордних рівнів. У середині березня 2025 року вартість золота перевищила 3 тисячі доларів за унцію (1 унція - 31 грам), тоді як на початку 2022 року була на рівні 1,8 тисячі доларів.

В умовах інфляційних ризиків привабливість золота як засобу захисту капіталу збільшується. Через загострення міжнародних конфліктів інвестори розглядають золото як найбільш надійний актив. Центробанки збільшують обсяги закупівель золота для диверсифікації резервів і зниження залежність від долара США.

Чому резерви Росії в золоті не заморожені

У 2022 році було заморожено російські резерви у валюті, які перебували на рахунках у закордонних банках. Водночас резерви в золоті не було заморожено насамперед через те, що їхні запаси фізично були на території РФ у сховищах Центрального банку і фізично були недоступні для застосування санкцій. Обмеження на використання російського золота можна було вводити лише в разі його фізичного зберігання за кордоном.

До того ж РФ ще до 2022 року намагалася знизити доларизацію економіки - знижувала частку американських облігацій, переходячи на китайський юань і диверсифікувала резерви, переводячи їх у золото. Центральний банк почав збільшувати золотий запас із 2014 року, ймовірно побоюючись санкцій через анексію Криму. У період з 2014 по 2020 рік, повідомляє Bloomberg, коли ціна на золото коливалася від 1100 до 1500 доларів за унцію, РФ збільшила запаси дорогоцінного металу на 40 мільйонів унцій.

Використання золота як платіжного інструменту значно зручніше в умовах дії санкцій. Валютні транзакції контролюється через міжнародні системи, такі як SWIFT та інші - золото під такий контроль не потрапляє. Золото країни не може бути заморожене рішенням інших країн. Крім того, через слабкий контроль є можливість продавати золото третім країнам через анонімні канали та біржі.

Росія, як і СРСР, традиційно накопичувала золото як резерви, маючи величезну кількість родовищ. Видобуток золота в РФ у 2023 році склав 321,8 тонн, більше лише в Китаї - 378,2 тонни.

Видобуте золото насамперед продається державі, а вже потім йде на інші цілі, зазначив у коментарі РБК-Україна доктор економічних наук Олексій Плотніков.

"Навіть враховуючи, що золото не основний ліквідний резерв і його неможливо миттєво продати, на відміну від валюти, наявність резервів у золоті йде в плюс країні. Коли заморожені активи у валюті, золото підтримує стабільність усередині країни. Наявність золотого запасу допомагає справлятися і з наслідками фінансових санкцій", - пояснив Плотніков.

Золотий резерв РФ продовжує зростати в ціні

Золотий запас допоможе Росії справлятися з кризовими ситуаціями в платіжному балансі. Це буде особливо актуально в період посиленого попиту на золото, який спостерігається зараз після початку США глобальної торгової війни.

Зростання попиту на золото триває з початку року на тлі обіцянок Дональда Трампа вести протекціоністську торгівельну політику. Аналітики пояснюють це нестабільністю, яку адміністрація США створює у світовій політиці та економіці, через що інвестори йдуть у консервативні активи, пише DW.

Якщо в січні унція золота коштувала близько 2,7 тисячі доларів, то до кінця березня - понад 3 тисячі доларів, що стало історичним максимумом. На тлі виступу Трампа 2 квітня золото подорожчало на 1% до 3146 доларів за унцію, потім ціна стабілізувалася на позначці 3142 долари.

Інституційні інвестори (інвестиційні банки, страхові компанії та пайові інвестфонди - ред.) в умовах невизначеності з подальшими діями США продовжуватимуть розглядати золото як захисний актив у період ринкової нестабільності. Таким чином, зростання цін на золото продовжиться.

За прогнозом ForexClub, зростання ціни золота у 2025 році може досягти 3,6 тисячі доларів за унцію. При грубому підрахунку, це збільшить вартість вже наявних золотих резервів Росії на 16% - до 260 млрд доларів.