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"Золоте право вето": як перша леді Зеленська впливає на політику - пояснення джерел

07:26 17.08.2026 Пн
2 хв
Одній людині Зеленська допомогла тривалий час залишатися в кріслі міністра
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
"Золоте право вето": як перша леді Зеленська впливає на політику - пояснення джерел Фото: Олена Зеленська, перша леді (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Перша леді Олена Зеленська має можливість блокувати окремі політичні ініціативи чи кадрові рішення. Однак власних політичних ігор дружина президента не веде.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в оточенні президента Володимира Зеленського.

Зокрема, саме з підтримкою з боку Зеленської кілька співрозмовників РБК-Україна пов'язують те, що так довго на своєму місці протримався міністр освіти та науки Оксен Лісовий, звільнити якого вдалось тільки при повному перезавантаженні уряду.

"Олена Зеленська може і допомогти кар'єрному зростанню окремих чиновників, які їй сподобалися. Наприклад, Миколи Калашника, який за кілька років пройшов шлях від голови Дарницької РДА до голови Київської обласної військової адміністрації, а у липні - до міністра відновлення, інфраструктури та транспорту", - йдеться в матеріалі РБК-Україна "Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають".

Водночас, за словами джерела з оточення президента, перша леді може навіть блокувати призначення певних людей.

"Не знаю, наскільки перша леді може провести якусь ініціативу, але заблокувати людину чи ідею - цілком. У неї, скажімо так, "золоте право вето", - сказав РБК-Україна співрозмовник в оточенні Зеленського.

Інше джерело РБК-Україна наголосило, що в якісь власні ігри Олена Зеленська не грає.

"За всі ці сім років жодного разу від неї не бачив якоїсь інтриги чи "мутки", вона взагалі не про це. Вона балансує президента, принаймні наскільки його можна збалансувати", - сказав ще один співрозмовник РБК-Україна у "Слузі народу".

Більше про те, хто сьогодні впливає на рішення Зеленського, та за що відповідають нинішні топ-менеджери президента - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають