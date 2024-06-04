Зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії призведе до втрати конкурентоспроможності, - УСПП

Ініціатива Кабміну щодо незастосування графіків відключень до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії, може мати значні наслідки для роботи підприємств, адже вони зіткнуться з численними проблемами та втратою конкурентоздатності.

Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мінпром ".

Він підкреслив, що підприємства, які не матимуть змогу імпортувати електроенергію, не будуть захищені від примусових відключень, що негативно вплине на виробничі процеси.

"Крім того, імпорт електроенергії може бути дорожчим, ніж внутрішнє постачання. Бізнес може зіткнутися з підвищенням витрат, що негативно вплине на їхню конкурентоспроможність і фінансову стабільність", – зазначив Кінах.

Саме тому, за його словами, позицією Українського союзу промисловців і підприємців є підготовка спільно із урядом, енергогенеруючими компаніями, бізнес-асоціаціями, експертами та профільними інституціями програми залучення інвестицій під модернізацію енергетичної інфраструктури, що позитивно вплине на енергетичний сектор України у довгостроковій перспективі.