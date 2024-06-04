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Обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности, - УСПП

Вторник 04 июня 2024 13:30
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Обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности, - УСПП Фото: обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Инициатива Кабмина по неприменению графиков отключений к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии, может иметь значительные последствия для работы предприятий, ведь они столкнутся с многочисленными проблемами и потерей конкурентоспособности.

Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Минпром".

Он подчеркнул, что предприятия, которые не смогут импортировать электроэнергию, не будут защищены от принудительных отключений, что окажет негативное влияние на производственные процессы.

"Кроме того, импорт электроэнергии может быть дороже, чем внутренние поставки. Бизнес может столкнуться с повышением затрат, что негативно повлияет на их конкурентоспособность и финансовую стабильность", – отметил Кинах.

Именно поэтому, по его словам, позиция Украинского союза промышленников и предпринимателей - подготовка совместно с правительством, энергогенерирующими компаниями, бизнес-ассоциациями, экспертами и профильными институтами программы привлечения инвестиций под модернизацию энергетической инфраструктуры, что положительно повлияет на энергетический сектор Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.

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Электроэнергия Анатолий Кинах
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