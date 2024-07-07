"Знятий" або "виключений" з військового обліку. В чому різниця: роз'яснення

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація й іноді постає питання: в чому різниця між "знятий" та "виключений" з військового обліку. І не дарма, адже ці поняття різняться за підставами та наслідками.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Важливо не плутати ці два поняття, адже один з них є тимчасовим явищем. А саме - "знятий з військового обліку". Бо це не скасовує статусу військовозобов'язаного. Тобто у такому разі громадянин продовжує проходити військово-лікарську комісію, оновлювати дані зокрема щодо зміни місця проживання тощо. Варто зауважити, що зняття є тимчасовим і передбачає повернення на облік через той чи інший час відповідно до обставин (наприклад після відбування покарання за нетяжкий злочин).
Що стосується поняття "виключений з військового обліку", то воно означає, що людина є непридатною до служби та не підлягає мобілізації. Тобто особа звільняється від військового обов’язку. Такі категорії не мають оновлювати свої дані. Але можуть бути й виключення, коли у військово-обліковому документі немає відмітки про виключення. Тоді потрібно звертатися до ТЦК та СП для уточнення.
Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників:
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
3) з військового обліку резервістів:
Так, відповідно до цієї ж статті закону, яка згадувалася вище, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які:
Важливо. У громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. До нього просто вносяться дані про таке виключення.
Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу ТЦК, поліцейського або представника Держприкордонслужби.
До того ж в ДПСУ заявили, що з 17 липня 2024 року відповідний документ на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків призовного віку. Він може бути як у паперовому, так і електронному виді. В разі його відсутності таким особам відмовлятимуть у перетині держкордону.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка Волинського ОТЦК та СП, сайт army.gov.ua, а також ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".
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