Знову без єдиної думки. Хто на Заході "за" та "проти" плану перемоги України

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У чому полягає план перемоги

План перемоги складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.

Перший пункт - геополітичний. Полягає в тому, щоб країни-учасниці НАТО надіслали офіційне запрошення Україні приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

Другий пункт - оборонний. Ключем до реалізації є підтримка операції в Курській області (Російська Федерація), посилення Сил оборони, зняття обмежень на удари західною далекобійною зброєю по території РФ та отримання різного роду розвідданих. Цей пункт має секретний додаток, доступ до якого мають партнери з високим потенціалом військової допомоги.

Третій пункт - стримування. Україна пропонує розмістити комплексний стратегічний пакет неядерного стримування. Це має змусити Росію або увійти до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або втратити можливість продовжувати агресію. Цей пункт також має секретний додаток.

Четвертий пункт - економічний. Україна пропонує США та Євросоюзу спільно інвестувати та використати потенціал природних ресурсів на трильйони доларів. Таємний додаток передається лише певним партнерам.

П'ятий пункт - про безпеку. Він розрахований на післявоєнний час. В його рамках Україна буде готова направити загартований досвідом сучасної війни контингент для заміщення американських збройних сил у Європі.

Як заявив Зеленський, таємні розділи мають чутливий характер, допомога за ними них необхідна в першу чергу, наприклад, із дозволом застосовувати західну зброю на великі дистанції.

За його словами, партнери на Заході поставилися до плану перемоги практично. І зараз команди зосередилися на деталях для надання дієвої підтримки. Він також порівняв реакцію Заходу з переговорами про поставки Patriot та F-16, коли спочатку союзники відмовлялися, але потім поступово погоджувалися.

Хто виступив із підтримкою

Традиційно українські ініціативи підтримали найближчі сусіди.

Литва

План перемоги включає елементи, які "є нашою домашньою роботою, яку ми не виконали", заявив литовський президент Гітанас Науседа.

"Там немає нічого нового. Є те, що ми хотіли зробити, але не змогли на Вільнюському саміті запросити Україну стати членом НАТО. Те саме повторилося і у Вашингтоні", - зазначив він.

На його думку, поки Захід не дасть дозволу на удари вглиб Росії та не перекине більше зброї та техніки, "ми далекі від перемоги". Він закликає не думати про те, як дотримання "червоних ліній" якось деескалює ситуацію. "Бо з сильної сторони Росія ніколи не буде готовою до переговорів", - додав він.

Латвія

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що на сьогодні Володимир Путін не планує нападати на когось із членів НАТО, але якщо побачить слабкість Альянсу, перевірить його на міцність. Коментуючи перший пункт плану перемоги України, він додав, що фактична участь у НАТО важливіша за запрошення.

Міністр закордонних справ Байба Браже вважає, що план здійсненний. Але він вимагатиме значної участі України та рішучості союзників. Щодо вступу до НАТО, то процес "займе деякий час". Поки ж треба підвищувати обороноздатність України.

"Кожен пункт плану перемоги вимагає великої роботи. Я не хочу виділяти терміни чи дрібніші деталі. Але з нашого боку він матиме вельми раціональну підтримку", - додала вона.

Естонія

Естонський прем'єр Крістен Міхал назвав план перемоги конкретною метою союзників. На його думку, єдиний спосіб створити умови для справедливого миру - підтримати Україну всім, що потрібно. "Україна має стати членом НАТО та Євросоюзу якнайшвидше і безперешкодно", - сказав він.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна вважає елементи плану основою перемоги України. "Він співзвучний з елементами мирного плану ("формули миру", - ред.) Зеленського з 10 пунктів. Естонія повністю підтримує цей план, і ми переконані, що план перемоги може бути здійснено", - зазначив він.

Польща

Коментуючи пункт про запрошення України до НАТО, польський прем'єр Дональд Туск нагадав, що із середини 2000-х Варшава послідовно виступає за її вступ. "Наша позиція не змінилася. У цьому плані ми солідарні з Україною", - заявив він.

Водночас він визнав, що серед лідерів Євросоюзу немає єдиної думки щодо оцінки плану перемоги. Крім того, він припускає, що стратегії цього плану можуть бути переглянуті залежно від результату президентських виборів у США.

Данія

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен наголошує, що в плані є гарні ідеї. "І я згодна із Зеленським, що центральним елементом цього плану є членство в НАТО. Це найважливіша страховка, яку можна дати країні", - сказала вона і додала, що Данія активно підтримує вступ України до НАТО.

Хто реагує прохолодно

Ключові західні партнери України поки прохолодно реагують на план перемоги.

США

Відповідь Вашингтона була досить прогнозованою. Поки спікер Держдепартаменту США Метью Міллер казав, що Америка продовжує співпрацювати з українським урядом щодо цього плану, постпред при НАТО Джуліана Сміт прокоментувала перший пункт.

"Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про запрошення у короткостроковій перспективі", - зазначила вона.

Як кажуть у Білому домі, дискусія про запрошення триває, але зараз серед країн-учасниць немає консенсусу. Незважаючи на те, що в середині липня на саміті НАТО всі 32 члени підтвердили незворотність шляху України до Альянсу. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що Україні "треба ще попрацювати" з питань реформ та умов безпеки.

НАТО

За словами генсека Марка Рютте, союзники взяли план перемоги до відома. Але багато аспектів ще доведеться обговорити. "В плані багато аспектів та багато політичних та військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть, і зрозуміти, що ми можемо зробити, а що ні", - зазначив він.

Рютте відмовився розкрити, що саме планують обговорювати із Україною. Поки ж необхідно зосередитися на допомозі для відвоювання територій та зміцнення позицій Києва на майбутніх мирних переговорах.

Німеччина

Німецька сторона відхиляє два ключові пункти. Йдеться про швидке запрошення до НАТО та постачання далекобійних озброєнь. Канцлер Олаф Шольц назвав запобігання війні Росії з НАТО своїм пріоритетом, тому не змінить позицію щодо ракет Taurus. "Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", - сказав він.

Також Шольц має намір блокувати швидке запрошення України до Альянсу. Відповідно до резолюції останнього саміту, його направлять лише після того, як погодяться всі союзники та будуть виконані необхідні реформи в галузі демократії, економіки та безпеки.

Хто виступив проти

Негативні оцінки звучать здебільшого від Словаччини та Угорщини.

Напередодні словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що на Україну може чекати угода, подібна до "мюнхенської змови" 1938 року, внаслідок чого вона втратить частину територій і стане жертвою великих держав. Зазначимо, за підсумками тієї угоди між Францією, Британією, Італією та гітлерівською Німеччиною Чехословаччина поступилася Судетською областю.

На його думку, на виборах у США переможе Дональд Трамп, який обіцяв зупинити війну протягом 24 годин. "Мир з Росією укладуть Україна та Сполучені Штати. І я боюся, що Україна стане жертвою, так само як ми стали жертвами мюнхенської угоди", - сказав Фіцо і додав, що не вірить у те, що росіяни підуть із Криму, Донецька та Луганська.

При цьому не можна однозначно сказати, що Фіцо проти української перемоги. Він переконує, що підтримує будь-який мирний план, який пропонують для вирішення конфлікту.

Угорський прем'єр Віктор Орбан вважає, що український план приречений на провал. Він також повторив давню тезу про те, що Україна не зможе перемогти РФ. "Вести переговори з позиції сили - хороша ідея, але ми слабкі... Гарна ідея - не воювати, а припинити вогонь і покласти край війні", - заявив Орбан.

За його словами, необхідно домогтися якнайшвидшого припинення війни дипломатичним шляхом, щоб Україна "втратила якнайменше територій".

"Це закінчиться поразкою. Інші 26 країн у шоці вислуховували план перемоги Зеленського. Що у вас було досі? Досі ми думали, що слідуємо переможному плану… Ми не підтримуємо це, тому що це не план перемоги Угорщини", - додав він.

Як план сприйняли у Росії

Російська сторона очікувано розкритикувала український план. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков каже, що він нібито націлений на формалізацію прямого залучення НАТО до російсько-української війни.

"Зеленський каже: так, хлопці, ви до цього брали участь, але як би неофіційно. А тепер давайте ми зробимо це офіційно, давайте НАТО буде тут. Це недалекоглядно, безрозсудно, нелогічно у його ситуації", - заявив він.

Офіційна представниця МЗС Марія Захарова називає план набором гасел. На її думку, він нібито може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією. Загалом план із п'яти пунктів російська пропаганда називає "істерією з приводу запрошення України до НАТО, що є нездійсненною умовою".

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, американських чиновників, а також європейських лідерів на полях саміту ЄС у Брюсселі.