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"Знову втягуєш нас у неприємності". Мбаппе отримав докір від Макрона за плітки про "Реал"

Париж, Середа 28 лютого 2024 18:29
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"Знову втягуєш нас у неприємності". Мбаппе отримав докір від Макрона за плітки про "Реал" Фото: Кіліан Мбаппе на ЧС-2022 зупинився за крок від Кубка світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нападник столичного "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе відвідав прохану вечерю за участі президента Франції Еммануеля Макрона та еміра Катару Таміма бен Хамада Аль Тані. За столом зачепили тему можливого переходу форварда в мадридський "Реал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMC Sport.

Зірка збірної Франції відвідав Єлисейський палац у статусі лідера французького гранда. ПСЖ належить Qatar Sports Investments – дочірній компанії державного фонду Qatar Investment Authority.

Лідери держав під час вечері поцікавилися майбутнім Мбаппе. Форвард спростував, що вже досягнув домовленостей з "Реалом". Тим не менше, Аль Тані побажав футболісту кар'єрних успіхів, а цей момент зафіксували камери.

Натомість Макрон під час дружньої бесіди звернувся до Мбаппе зі словами: "Знову втягуєш нас у неприємності". Щоправда, контекст фрази залишився невідомим. У травні 2022-го нападник в останній момент відмовився від трансферу в "Реал". Одним із факторів відмови від переходу тоді назвали розмову Мбаппе з Макроном.

Раніше іспанська преса написала, що Мбаппе погодив контракт із "Реалом" на 5 років. У лави "вершкових" форвард перейде в статусі вільного агента. За перехід у Королівський клуб він нібито заробить 50 млн євро підйомних. Зарплата ж Мбаппе складатиме 15-20 млн у євровалюті "чистими" плюс бонуси.

До слова, раніше ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Франція ПСЖ Катар Еммануель Макрон
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