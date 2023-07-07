Знову на передову. Залужний із начальником Генштабу відвідали два напрямки фронту (відео)
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала відвідали передову на двох напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного у Facebook.
"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Залужний разом з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія".
Там вони зустрілись з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським та командувачем оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександром Тарнавським.
"Дякую кожному, хто боронить нашу землю", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Візити Залужного на передову
У червні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.
За його словами, йому в цьому допомагав начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.
"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - йшлося у повідомленні.
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