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Знову на передову. Залужний із начальником Генштабу відвідали два напрямки фронту (відео)

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 22:33
Знову на передову. Залужний із начальником Генштабу відвідали два напрямки фронту (відео) Фото: Сергій Шаптала та Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала відвідали передову на двох напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного у Facebook.

"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Залужний разом з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія".

Там вони зустрілись з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським та командувачем оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександром Тарнавським.

"Дякую кожному, хто боронить нашу землю", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Візити Залужного на передову

У червні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.

За його словами, йому в цьому допомагав начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - йшлося у повідомленні.

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