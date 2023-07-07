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Снова на передовую. Залужный с начальником Генштаба посетили два направления фронта (видео)

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Украина, Пятница 07 июля 2023 22:33
Снова на передовую. Залужный с начальником Генштаба посетили два направления фронта (видео) Фото: Сергей Шаптала и Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала посетили передовую на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Facebook .

"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята - молодцы. Победим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия".

Там они встретились с командующим Сухопутных войск Александром Сырским и командующим оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александром Тарнавским.

"Спасибо каждому, кто защищает нашу землю", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Визиты Залужного на передовую

В июне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

По его словам, ему в этом помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", - говорилось в сообщении.

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