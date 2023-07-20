Знову графіки та генератори? Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці

Зараз вже середина літа і до початку опалювального сезону в Україні, здавалося б, залишається цілих три місяці. Втім, вже можна сказати, що відновити енергосистему після російських атак минулої зими повністю не встигнуть.

Джерела РБК-Україна в уряді та співрозмовники в експертних колах переконують, що входити в опалювальний сезон країна буде зі значно меншими можливостями в енергетиці. І, власне, це підтверджують навіть публічні цифри.

Після зимових обстрілів, за даними ПРООН, потужність генерації зменшилася майже вдвічі - з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Теплова генерація, яка виконує роль маневрових потужностей, зменшилася на 68% - 4,6 ГВт, атомна через втрату ЗАЕС - на 44% - до 7,7 ГВт, потужність ГЕС стала меньше на 29% і складає 4,7 ГВт, на чверть скоротилася потужність відновлювальних джерел - до 6,2 ГВт.

Зруйновано майже половина з 94 високовольтних трансформаторів. Було пошкоджено понад 40% магістральних мереж “Укренерго”. Загалом збитки, за даними Світового банку, перевищують 10 млрд доларів США і продовжують зростати.

Інфографіка - РБК-Україна

Потужності генерації обмежані уже зараз

Відновлювальні роботи на енергооб’єктах активізувалися ще наприкінці зими, після того як в лютому активність обстрілів дещо знизилася. Тоді в системі з'явився профіцит електроенергії, а пізніше її навіть почали експортували в невеликих об’ємах.

Але зараз про експорт мова не йде. Генерації через збільшення споживання влітку ледь вистачає для покриття потреб і часто виникає навіть дефіцит. До кінця літа загроза нестачі е/е буде залишатися, якщо збережеться висока температура повітря.

Зараз в енергосистемі кількість станцій, які можуть виробляти електроенергію, обмежена через активні ремонти. І це суттєво впливає на забезпечення електроенергією споживачів, особливо у вечірні години, коли сонячна генерація знижується.

Через спеку збільшився період максимального споживання. Якщо в травні це були години з 19.00 до 22.00, то зараз пікови години споживання вже з 16.00 до 23.00. Саме в цей період населення закликають економити електроенергію, бо імпорту, який максимально можливий в 300 МВт, недостатньо для покриття потреб.

“Для прикладу, для покриття зростаючих потреб у споживанні у вечірні пікові години необхідно залучити потужність, яка еквівалентна виробництву 1 атомного енергоблоку та кількох теплових електростанцій”, - зазначили у компанії “Укренерго”.

В операторі кажуть, що минулої зими через економію вдавалося знизити споживання на 10-15%, а це еквівалент потужності великої ТЕС або ГЕС, чи 1,5 енергоблока АЕС.

Магістральні мережі

Наразі енергетичну систему України вдалось частково відновити. Збільшення доступних генеруючих потужностей та часткове відновлення мереж передачі та розподілу електроенергії підвищило операційну безпеку енергосистеми та зменшило ризики виникнення дефіциту, зазначають в ПРООН. Проте, після проходження сезонного паводку та у разі виведення в ремонт декількох блоків АЕС, в енергосистемі все ж може відчуватися нестача електроенергії.

В “Укренерго” прискорили темпи відновлювальних робіт в 5-6 разів у порівнянні з мирним часом. Ремонтами займаються більше 1,5 тисячі фахівців. Наприклад, якщо раніше заміна високовольтного автотрансформатора займала декілька місяців, то зараз вона здійснюється за один-два тижні. До того ж, відмічають в компанії, роботи на високовольтних лініях 330-750 кВ проводять без відключення напруги, що дозволяє зберігати енергопостачання споживачам.

До нового опалювального сезону планується створити умови, щоб система була здатна покривати пікові зимові навантаження. Наразі “Укренерго” виконало майже 60% із запланованого обсягу робіт на магістральних мережах. Частково відновлений функціонал 80% пошкоджених підстанцій.

Для цього проводиться ремонт та заміна високовольтних автотрансформаторів. Більше половини від потреби в процесі закупки, значна частка вже законтрактована, зазначили в “Укренерго”. На мережах та підстанціях проходять діагностика та заміна застарілого обладнання. Проробляється застосування резервних систем живлення та тривають роботи з пасивного захисту об'єктів, тобто переміщення їх в більш безпечні місця і інші заходи для зменшення ризиків руйнувань. Для проведення всього комплексу робіт залучено більше 900 млн євро кредитів та грантів.

Нови високовольтні трансформатори вже почали завозити в Україну. До жовтня їх може бути 7-8 штук, спрогнозував в інтерв'ю РБК-Україна директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Конкретні дані офіційно не надають з міркувань безпеки.

Але незважаючи на всі зусилля, навряд чи все необхідне нове обладнання буде доставлено та встановлено до початку зимового сезону, вважають в ПРООН. Проблема в тому, що строк виготовлення досить складного обладнання, яким є трансформатори, займає до 6 місяців.

“В цілому це означає, що система залишається надзвичайно вразливою до широкого спектру загроз, зокрема, постійних атак на енергетичну інфраструктуру, посух, що спричиняють зниження генеруючих потужностей ГЕС, тривалих ремонтів атомних електростанцій, а також швидкого відновлення попиту”, - зазначає ПРООН в останній оцінці збитків енергосистеми України.

Теплогенерація посилено готується до зими

На кінець зими на підконтрольній України території не залишилося жодної ТЕС або великої ТЕЦ, яка б через обстріли не зазнала пошкоджень різного ступеню. Але зараз всі 9 ТЕС та найбільші ТЕЦ, що знаходяться на підконтрольній території, працюють з частковим навантаженням, завдяки високим темпам відновлювальних робіт. Доступна потужність теплової електрогенерації була підвищена з 4,5 ГВт на кінець грудня 2022 року до 6 ГВт на кінець березня 2023 року, відмічають в ПРООН.

Об'єкти теплової генерації готують до наступної зими вже 5 місяців. “З самого кінця цієї зими ми посилено готуємось до наступної", - повідомили РБК-Україна в компанії ДТЕК. За цей час там провели 7 планових ремонтів енергоблоків ТЕС, і на 7 роботи ще тривають. За перше півріччя цього року на такі ремонти витрачено 1,5 млрд грн. А загалом на це планують витратити 3,5 млрд грн, щоб у підсумку привести до ладу 27 енергоблоків. До того ж ще 7 млрд грн компанії необхідно інвестувати у відновлення пошкодженого від атак обладнання.

Атомна генерація

Обсяги генерації АЕС зменшились у порівнянні з відповідним періодом 2021 року з 29 ТВт·год до 19,5 ТВт·год або на 32,8%. Відсутність в системі ЗАЕС частково компенсується збільшенням обсягів генерації трьох працюючих станцій. Графік ремонту блоків сформований таким чином, щоб всі блоки підконтрольних Україні АЕС в опалювальний сезон працювали, зазначили виданню в "Енергоатомі".

Запасів палива АЕС має вистачити. “У нас запас років на 5-6”, - зазначили в компанії. Серед запасів поки є і російське паливо, його накопичували поступово і будуть використовувати, поки повністю не перейдуть на американське паливо компанії Westinghouse.

Газу має вистачити

Проблем з газом наступної зими теж не має бути. Газотранспортна та газорозподільна системи суттєво не постраждали від обстрілів. Видобуток газу скоротився в межах 6-7% за рахунок того, що території з деякими родовищами тимчасово вийшли з-під контролю України.

Середньодобовий видобуток природного газу в квітні 2023 року становив 47,8 млн куб. м, що на 5,3% менше, ніж рік тому. В "Нафтогазі" навіть прогнозують, що його не доведеться імпортувати в цьому році. Проблеми з газопостачанням можуть виникнути у разі припинення транзиту з боку Росії. Але механізм його поставок зі сховищ на заході країни в східні регіони було відпрацьовано ще у 2009 році.

Основні ризики

Навіть при таких темпах відновлення енергетичної інфраструктури в умовах відносно теплої зими можна сподіватися, що суттєвих проблем з енергопостачанням не трапиться. Харченко вважає, що відновлення інфраструктури на 15-20% забезпечить потребу в електроенергії наступної зими. “Цього буде достатньо, щоб покрити поточні потреби в українській енергосистемі на транспортування електрики”, - зазначив він.

Але є один доволі серйозний ризик, який може змінити ситуацію кардинально - це поновлення обстрілів енергооб'єктів. Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець переконаний, що саме так і буде. “На мій суб'єктивний погляд, це не те що можливо. Вони (росіяни, - ред.) це і будуть робити”, - зазначив він в інтервью РБК-Україна.

Потенціал для обстрілів Росія лише збільшує, зазначає речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це може свідчити будівництво в РФ заводів по виробництву дронів, якими разом з ракетами обстрілювали об'єкти енергетики. Також РФ нарощує виробництво "Ланцетів" і хоче збирати в себе "шахеди". “Те, що вони будуть намагатися знову дошкуляти, можливо, якимись точковими ударами по якихось об'єктах паливно-енергетичного сектору – це не можна відкидати”, - зазначив він у коментарі виданню.

Генератор на вулиці м.Хмельницький (Фото: GettyImages)

У разі саме такого сценарію, ситуація буде складною, але масштабного блекауту не буде, вважає директор центру "Психея" Генадій Рябцев. “Ймовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низькою. Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру не здатні призвести до повного і тривалого вимкнення її для більшості споживачів”, - зазначив експерт.

Хоча ситуація може бути навіть більш складною, ніж минулої зими, коли вся країна жила за графіками вимкнення е/е і вчилася користуватися генераторами та зарядними пристроями. “Зараз надійність енергосистеми нижча, ніж в минулий опалювальний сезон, оскільки енергетичний баланс хиткий, а резервних потужностей порівняно з минулим роком, не так багато”, - зазначив Рябцев. Якщо минулого року маневрові потужності, а це переважно теплова генерація, були непошкоджені, то зараз вони після ремонтів не настільки міцні і можуть виходити з ладу.

З іншого боку, велика кількість споживачів як промислових, так і побутових, фактично вже підготувалися до опалювального сезону, забезпечивши себе приладами для альтернативной генерації.

І що важливо, за останні місяці Україні вдалося посилити систему ППО, поставивши на озброєння новітні західні зразки для захисту від російських атак. До того ж союзники обіцяють поставити ще низку систем, що дозволяє сподіватися на стримання ворожих ракет та дронів взимку і збереження енергетичної системи.