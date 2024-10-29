ЗНО у 2025 році не проводитимуть: Верховна Рада ухвалила рішення

Парламент прийняв за основу та в цілому проєкт закону №12053, який встановлює, що зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів на програми бакалавра буде здійснюватися на основі результатів національного мультипредметного тесту. За ухвалення цього законопроєкту проголосували 258 депутатів.

Згідно з новими правилами, вступні іспити на програми бакалавра включатимуть тестування з чотирьох предметів. Три з них – "Українська мова", "Математика" та "Історія України" – є обов'язковими. Абітурієнти зможуть обрати один предмет на свій розсуд, серед варіантів: "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".

Крім того, державну підсумкову атестацію (ДПА) не проводитимуть для випускників 4, 9 та 11 класів. НМТ потрібно буде здавати лише тим, хто вступатиме на навчання до закладів вищої освіти.