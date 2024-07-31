Зниження вантажних тарифів може дати "Укрзалізниці" додаткові кошти, - ЦТС

"Тарифне стимулювання показало свою ефективність в Україні. Так, з початку червня цього року "Укрзалізниця" почала надавати знижку у розмірі 30% на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій. Економічний ефект був миттєвим: за перші 15 діб за пільговим тарифом було відправлено 1260 вагонів та 24 фітингові платформи", - вказує видання.

Водночас, у ЦТС висловили стурбованість, що наразі ця ініціатива розповсюджується тільки на зернові вантажі – адже всі бізнеси, які працюють у прифронтовій зоні, несуть однакові безпекові ризики, і поширення цієї практики на всі вантажі мало би значно більший ефект як для перевезень УЗ, так і покращення економічної ситуації у прифронтових регіонах. Водночас, підкреслюють експерти, таке тарифне стимулювання для УЗ – скоріше виняток.

"Якщо поглянути ретроспективно, то останні роки тарифи на перевезення залізницею критично зростали. У 2021 році було прийнято рішення про підвищення тарифів у два етапи. Потім, у 2022 році, тариф підвищили на 70% для всіх видів вантажів. Це безпрецедентне підвищення було сприйняте вантажовласниками як вимушене та тимчасове, та вселяло надію, що тарифи будуть знижені одразу після відновлення вантажної бази УЗ", - наголосили в ЦТС.

Вантажна база УЗ в першому півріччі 2024 року була на +65% вища за показник березня-червня 2022-го, але зниження тарифів так і не відбулося, а навіть навпаки - бізнесу в черговий раз натякають на необхідність подальшого збільшення.

У виданні зазначили, що наразі тарифи УЗ в доларах США значно вищі за довоєнні показники 2019-2021 рр., і окремі підприємства вже не можуть працювати беззбитково. Через це вони знижують виробничі показники, а отже - УЗ недоотримує доходи від перевезень.

"Таким чином, нове підвищення тарифів, зашите під маскою "актуалізації", може мати для УЗ зворотній ефект: замість збільшення доходів залізнична монополія може отримати зниження вантажної бази, що в свою чергу призведе і до зменшення надходжень. Натомість, гнучка тарифна політика та підвищення якості перевезень підсилює конкурентоздатність виробників і працює на зростання вантажної бази, від чого в кінцевому етапі виграють всі сторони", - резюмували у виданні.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що "гармонізація" тарифів, яку пропонує УЗ, призведе до їх чергового підвищення, через що "Укрзалізниця" втратить клієнтів, адже вони переходять на більш доступні автомобільні перевезення. Вони ж, у свою чергу, руйнують українські дороги, у будівництво яких ми вклали дуже багато грошей та сил.