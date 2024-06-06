"Знищують усе". РФ використовує термобаричні боєприпаси для атак на Часів Яр, - ЗСУ

Російські окупанти завдають ударів по Часовому Яру Донецької області за допомогою термобаричних боєприпасів, які "знищують усе".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
"Ворог застосовує по місту Часів Яр реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами. Це такі боєприпаси, які знищують та випалюють все на своєму шляху", - розповів Волошин.
Він уточнив, що росіяни хочуть у такий спосіб позбавити українських захисників місць, де вони можуть оборонятися.
За його словами, ворог не припиняє спроб прориву в районі Часового Яру і веде активні обстріли. Минулого тижня окупанти провели 8350 обстрілів позицій захисників. При цьому сам Часів Яр росіяни обстріляли 2300 разів.
6 червня в районі Часового Яру зафіксовано 1100 ворожих атак з мінометів та артилерії. По місту ворог бив 302 рази. Також авіація росіян станом на ранок 6 червня скинула 5 керованих авіаційних бомб.
Як додав Волошин, окупанти провели три штурми, у більшості з них вони застосовують бронетехніку. Українські захисники змогли ліквідувати 75 росіян, 92 отримали поранення.
Спікер підкреслив, що бійці ЗСУ продовжують тримати Часів Яр під своїм контролем.
Варто зауважити, що термобарична зброя більш руйнівна, ніж звичайна. Її можуть використовувати для знищення оборонних укріплень і не лише.
Такий вид зброї найефективніше діє у закритих просторах і найчастіше використовується у міських умовах ведення бойових дій.
Нещодавно стало відомо, що Росія застосовувала термобаричну зброю для ударів по Вовчанську.
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