Знищили вантажівки та росіян: у ГУР показали роботу спецпідрозділу "Кабул 9"
В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ у розвідці було створено спецпідрозділ "Кабул 9". Його бійці за допомогою FPV-дронів нищать ворога на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Цього разу у розвідці показали ліквідація російських військових.
"Окупант вийшов у поле і потрапив під гарячі гвинти дрона-камікадзе спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" - вештатись козацькими степами смертельно небезпечно", - підписали відео.
У розвідці зауважили, що ціллю бійців є російська військова техніка, вантажні автомобілі та інші транспортні засоби загарбників.
Зокрема, за тиждень роботи на Запорізькому фронті група майстрів FPV спалила 5 ворожих вантажівок, 2 "УАЗи", 1 "Ниву", а також квадроцикл з причепом, на якому перебували окупанти.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, за минулу добу, 8 грудня, зафіксовано 191 бойове зіткнення. Половина боїв відбулась на Покровському та Курахівському напрямках.
Також Сили оборони ліквідували ще 540 терористів, а 680 - отримали поранення. Зокрема було знищено:
- 18 бойових броньованих машин;
- 3 артилерійські системи й не тільки.
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