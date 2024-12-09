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Знищили вантажівки та росіян: у ГУР показали роботу спецпідрозділу "Кабул 9"

Понеділок 09 грудня 2024 12:27
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Знищили вантажівки та росіян: у ГУР показали роботу спецпідрозділу "Кабул 9" Ілюстративне фото: український військовий (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Кава

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ у розвідці було створено спецпідрозділ "Кабул 9". Його бійці за допомогою FPV-дронів нищать ворога на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Цього разу у розвідці показали ліквідація російських військових.

"Окупант вийшов у поле і потрапив під гарячі гвинти дрона-камікадзе спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" - вештатись козацькими степами смертельно небезпечно", - підписали відео.

У розвідці зауважили, що ціллю бійців є російська військова техніка, вантажні автомобілі та інші транспортні засоби загарбників.

Зокрема, за тиждень роботи на Запорізькому фронті група майстрів FPV спалила 5 ворожих вантажівок, 2 "УАЗи", 1 "Ниву", а також квадроцикл з причепом, на якому перебували окупанти.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу, 8 грудня, зафіксовано 191 бойове зіткнення. Половина боїв відбулась на Покровському та Курахівському напрямках.

Також Сили оборони ліквідували ще 540 терористів, а 680 - отримали поранення. Зокрема було знищено:

  • 18 бойових броньованих машин;
  • 3 артилерійські системи й не тільки.

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