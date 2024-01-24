Знищили "планєту". Хакери атакували базу даних з російських супутників

Хакери атакували російське державне підприємство, яке займається прийомом та обробкою даних із супутників. Відповідну інформацію передають, зокрема, і Міноборони РФ, Генштабу та службам МНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає ГУР, в Росії було знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планєта". Це російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів, передусім військових.

Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії космічної гідрометеорології здійснили кіберволонтери з групи "BO Team".

За даними ГУР, хакерами вдалося знищити 280 серверів. Обсяг знищеної інформації - близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайтів) даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів.

Серед знищених даних: метео- та супутникові дані, які активно використовували Міноборони, МНС РФ, "Роскосмос" та низка інших відомств. Також знищені напрацьовані роками унікальні дослідження.

Крім того, не підлягає відновленню суперкомп'ютер, яким був обладнаним центр. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. Розвідка додає, що в умовах санкцій Росії навряд чи вдасться отримати такий софт.

"Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру", - підкреслює ГУР.

Фото: хакери атакували базу даних з російських супутників (t.me/DIUkraine)

Інші кібератаки

Нагадаємо, 31 грудня українська ІТ Армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор".

Також українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії. Це результат роботи за останні пів року.

За даними РБК-Україна, хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ. Хакери викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.