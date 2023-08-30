Знищено літаки, нафтобазу та військову частину: подробиці найбільшої атаки дронів на РФ

Минулої ночі під ударом знаходилися центральна та південно-західна частини Росії. Традиційно російські військові відзвітували про успішне відбиття атаки, але багато руйнувань потрапили на відео очевидців.

Удари по Пскову

Ключовою метою для БПЛА у Пскові став місцевий аеропорт, який використовується як цивільною, так і армійською авіацією.

"Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. З початку інциденту особисто перебуваю на місці. За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - заявив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков.

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки пошкоджено чотири транспортні літаки Іл-76. На супутникових знімках аеродрому видно, що повітряні судна раніше були розставлені щільно і без укриттів, тому неозвучені втрати в техніці можуть бути більшими.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що псковський аеропорт атакували щонайменше десять безпілотників. Незабаром після атаки навколо аеропорту було введено план "Едельвейс", який передбачає збирання особового складу МВС.

Після атаки війська РФ почали забирати з аеропорту транспортні літаки, що вціліли. Аеродром за ніч залишили щонайменше п'ять повітряних суден.

ASTRA пише, що пожежа також почалася в районі військової частини 64044. Це місце розташування 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжницях, яка брала участь у вторгненні в Україну.

"Прильоти" у Брянську

Жителі Брянської області також повідомляли про вибухи в обласному центрі та передмісті. За даними ряду джерел, безпілотники намагалися атакувати нафтобазу "Дружба".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над Брянськом нібито було збито три БПЛА. Крім того, під ударом опинився завод "Кремній ЕЛ", який перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Стверджується, що на підприємстві виникла пожежа, є руйнування.

Вибухи в інших регіонах РФ

У Міноборони РФ заявили, що їм нібито вдалося вночі знищити три дрони у Брянській області та один – у небі Орловської області. Пізніше стало відомо, що ще по одному БПЛА було збито над Калузькою, Тульською та Рязанською областями.

Крім того, рано-вранці стало відомо про перехоплення безпілотника в Рузькому районі Московської області.

"Сьогодні вночі було здійснено спробу масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі. Один із БПЛА, який прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузькому районі. Попередньо постраждалих і руйнувань немає", - заявив мер Москви Сергій Собянін.