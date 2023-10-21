Знищення техніки росіян поблизу Авдіївки та просування ЗСУ: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 20 жовтня, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Куп'янському напрямку в районі Сіньківки та Іванівки на захід від Сватового в районі Надії поблизу Макіївки та поблизу Невського.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російської армії продовжували атаки на північ від району Яхідне-Іванівка, але не змогли прорватися до дороги №26 Куп'янськ-Сватове. Машовець зазначив, що російські війська змістили свою увагу у напрямку Петропавлівки та на напрямі Степова Новоселівка - Курилівка.

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атаки в районі Сіньківки, Іванівки, Надії та Макіївки, а деякі російські ЗМІ стверджували, що російські війська наблизилися до околиць Лимана Першого.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що українські сили 20 жовтня провели безуспішні наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Машовець стверджував, що українські сили просунулися на 400 м у невстановленій частині лінії Куп'янськ-Сватове, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження українських досягнень на цій лінії фронту останніми днями.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, ЗСУ продовжували наступальні операції під Бахмутом 20 жовтня і не досягли підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські захисники відбили російські атаки поблизу Богданівки, Хромового та Кліщіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ЗСУ просунулися до залізничної лінії на схід від Кліщіївки.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії (МО), стверджували, що українські сили продовжували атаки на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Російські війська продовжили контратаки під Бахмутом 20 жовтня і нещодавно трохи просунулися вперед. Відеозапис із геолокацією, опублікований 20 жовтня, показує, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Кліщіївки.

За словами інституту, російські війська 20 жовтня відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, що вказує на те, що Росія продовжує атакувати, попри втрати у техніці та особовому складі. Відеозапис з геолокацією, опублікований 20 жовтня, показує, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Красногорівки.

За словами Генштабу, 20 жовтня українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки протягом дня боїв під Авдіївкою. Українські солдати, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що українські сили знищили 200 російських бронемашин за останні чотири дні.

На кадрах, опублікованих 20 жовтня, видно, як українські війська завдають удару російській термобаричній артилерійській системі TOS-1 поблизу Авдіївки.

Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Першомайського та Північного.

Російські блогери та український військовий оглядач стверджували, що російські війська захопили український опорний пункт біля терикона на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та просунулися до ресторану "Царське полювання" на південь від Авдіївки.

Відомий російський блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували поблизу Північного, біля Степового та Новокалинового.

Російський блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв'язок та нездатність створити запаси боєприпасів перед початком наступу, що, ймовірно, посилює матеріальні втрати в цьому районі.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 20 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український генеральний штаб та російські джерела повідомили, що російські війська атакували у Мар'їнці та поблизу Новомихайлівки.

20 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили обмежені атаки українських військ поблизу Вугледару на заході Донецької області минулого тижня.

"Південна вісь"

За словами російських джерел, українські війська 20 жовтня провели безуспішні атаки у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Міністерство оборони Росії та російський блогер заявили, що російські війська відбили українські атаки поблизу Урожайного та Старомайорського.

Російські війська провели наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей 20 жовтня, але підтверджених успіхів не досягли. Міністерство оборони Росії заявило, що російські підрозділи захопили позиції у невстановленому районі на кордоні Донецької та Запорізької областей минулого тижня, хоча ISW не знайшов підтверджень цьому.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська досягли певних успіхів поблизу Приютного, хоча ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви, Старомайорська, Рівного та Полтавки.

Російські блогери стверджували, що російські війська безуспішно атакували поблизу Новодонецького та на південний захід від Старомайорська.

Російський батальйон "Восток", який, як повідомляється, діє в районі кордону Донецької та Запорізької областей, заявив, що операції у Великій Новосілці обмежуються незначними перестрілками та артилерійськими дуелями, оскільки російським силам у цьому районі не вистачає резервів для наступальних дій через наступ на інших ділянках фронту.

За словами інституту, ЗСУ провели наступальні операції у західній частині Запорізької області 20 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український генеральний штаб повідомив, що війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку. Також зауважили, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Роботиного та Вербового.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Работіно та Вербового. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували поблизу Новопрокопівки.

Російські війська провели наступальні операції у західній частині Запорізької області 20 жовтня, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Російська окупаційна влада заявила, що українські війська 20 жовтня запустили ракети, націлені на російські тилові райони на півдні України. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські війська випустили від 10 до 15 ракет по окупованій Росією Херсонській області та Криму і що російські війська збили п'ять ракет над окупованою Херсонською областю.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські засоби ППО збили ракету над Чорним морем неподалік окупованої Любимівки, Крим.