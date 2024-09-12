Знищення російського Су-30СМ з ПЗРК у Чорному морі - це унікальна подія, - експерт

"Подія непересічна. Тому що в будь-якому випадку збитий з ПЗРК Су-30СМ доволі складна ситуація. Особливо, коли мова йде про те, що це треба робити, коли ти знаходишся на човні посеред Чорного моря. Це дуже непересічна подія", - зазначив він.

Експерт нагадав, що були відео від ГУР Міноборони, коли розвідники під час аналогічної операції, пов'язаної з морськими платформами, обстрілювали з ПЗРК російські літаки. Але вони змогли дотягти до своєї авіабази.

"Тобто в будь-якому випадку це неперіодична подія. Це доволі унікальна взагалі справа. І тут про українську звитягу", - додав Катков.

На питання про те, чи були вже подібні операції, експерт відповів, що це складне питання. Але, ймовірно, вже були випадки знищення ворожих літаків з ПЗРК.

"Тому що є великий перелік втрат у РФ, який відбувся під час початку повномасштабного вторгнення, коли російська авіація працювала безпосередньо над бойовими порядками українських захисників. Була спроба захопити тотальну перевагу у небі. Точніше навіть ворог вірив у те, що він це зробив. Але от якраз у перші дні вторгнення отримав величезні втрати в авіації відповідно до офіційної статистики. І втрати були. Сказати те, що там треба розбирати кожен епізод і дивитися, чи було збито з ПЗРК, чи були збиті з ПЗРК Су-30СМ, чи це були інші машини", - сказав експерт.

Він нагадав, про випадок знищення Су-34 прямо над Черніговом. За його словами, літак був збитий з ПЗРК. Катков підкреслив, що це була складна операція.

"Тобто випадки були. Але знов таки збити літак з переносного зенітного ракетного комплексу - це можливо лише у комп'ютерних іграх дуже просто. (В реальності, - ред.) це дуже-дуже важко. Поясню, в чому складність. Справа у тому, що для того, аби користуватися ПЗРК, тобто от він у руках у людини з'явився, тобто треба його активувати у той час, коли ціль до тебе наближається. І для розуміння, в тебе є приблизно вікно можливостей, враховуючи приведення його до бойового стану, десь близько 5 секунд. Зробив щось раніше - літак вийшов із зони ураження ще до того, як ти зможеш здійснити постріл", - пояснив експерт.

Також під час застосування ПЗРК потрібно почекати, поки охолодиться головка ракети, і дочекатися, коли вона захопить ціль. Крім того, є важливий фактом дальності максимального пуску.

"Якщо здійснити пуск ракети, наприклад, навздогін, то літак просто може вийти за межі ураження. Якщо здійснив запізно - літак теж вийшов за межі ураження. Тобто це дійсно лише у комп'ютерних іграх дуже просто. В житті взагалі просто для розуміння ефективність ПЗРК не відрізняється доволі значними показниками. І це не лише виключну майстерність. Це, насправді, ще й про трохи військової вдачі", - додав Катков.