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Знищення російського А-50: з'явилися супутникові знімки місця падіння літака

Вівторок 27 лютого 2024 21:00
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Знищення російського А-50: з'явилися супутникові знімки місця падіння літака Фото: російський літак А-50 (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

З'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50, який українські військові збили над Азовським морем 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.

На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.

Знищення російського літака А-50

Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем українські військові було збили російський літак А-50.

У розвідці повідомили, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку натякнув, що А-50 збили українською зброєю.

Літак використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

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