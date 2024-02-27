Знищення російського А-50: з'явилися супутникові знімки місця падіння літака
З'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50, який українські військові збили над Азовським морем 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу Радіо Свобода.
Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.
На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.
Знищення російського літака А-50
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем українські військові було збили російський літак А-50.
У розвідці повідомили, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.
Президент Володимир Зеленський зі свого боку натякнув, що А-50 збили українською зброєю.
Літак використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
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