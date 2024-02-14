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Знищений корабель "Цезар Куніков" міг перевозити не лише боєприпаси, - експерт

Середа 14 лютого 2024 20:54
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Знищений корабель "Цезар Куніков" міг перевозити не лише боєприпаси, - експерт Фото: знищений корабель "Цезар Куніков" міг перевозити не лише боєприпаси (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Заблоцький

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", який знищили українські захисники, міг перевозити не лише боєприпаси, а й ударні дрони "Шахед".

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький.

Експерт нагадав, що неподалік району, де підбили корабель, знаходиться мис Чауда. Звідти росіяни часто запускають Україною дрони-камікадзе “Шахед”.

"Як вони потрапляють у Чорне море? Через Каспійське з Ірану, далі до Новоросійська залізницею, а потім морем у Крим. Як варіант, таке могло бути і з БДК "Новочеркаськ" біля Феодосії у грудні", - розповів Заблоцький.

Знищення російського БДК

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, вранці у мережі з'явилася інформація про те, що десантний корабель росіян біля берегів Криму атакували.

За словами місцевих жителів, на кораблі почалася тривога, а після неї пролунали вибухи.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в Чорному морі вранці ГУР і ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Як розповів у коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов, більшість екіпажу не змогла врятуватися.

Більш детально про знищення корабля можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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