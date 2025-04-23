Зниклі безвісти чи в полоні: як зміняться виплати для рідних військових

Чому порядок виплат став інакшим
Нещодавно Кабінет міністрів України виклав у новій редакції (постановою №449 від 15 квітня 2025 року) Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців:
- захоплених у полон або заручниками;
- інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти.
Що саме змінилось для військових і їхніх рідних
Юристи Українського ветеранського фонду (УВФ) пояснили, що основна відмінність від попередньої редакції полягає в тому, що тепер військовослужбовець - на випадок захоплення в полон або заручником (або зникнення безвісти) - має можливість залишити особисте розпорядження:
- про виплату грошового забезпечення особі (особам) - за його вибором;
- із зазначенням розмірів часток таких осіб - у відсотках.
Хто має право отримати гроші без особистого розпорядження
Якщо особистого розпорядження військовий не залишає, право на отримання грошового забезпечення матимуть найближчі члени його сім'ї:
- дружина (чоловік);
- законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей;
- діти з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхні законні представники;
- батьки військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав - за умови, що ці права не були поновлені).
У разі відсутності перелічених вище осіб, грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам чи сестрам (законним представником яких є військовий).
Хто отримує кошти, якщо є особисте розпорядження на випадок полону
Якщо військовий залишив особисте розпорядження на випадок полону, виплата грошового забезпечення здійснюється:
- особам, визначеним в особистому розпорядженні;
- відповідно до зазначеного розміру частки (у відсотках) після здійснення встановлених законом відрахувань.
"Якщо в особистому розпорядженні відсутній стовідсотковий розподіл грошового забезпечення, нерозподілена частка грошового забезпечення зберігається за військовослужбовцем", - уточнили експерти.
Як виплачуються гроші без особистого розпорядження на випадок полону
Якщо особистого розпорядження на випадок полону не було, грошове забезпечення виплачується:
- найближчим членам сім'ї (переліченим вище);
- рівними частками в загальній сумі 50% грошового забезпечення.
За відсутності найближчих родичів, кошти виплачуються рівними частками (у загальній сумі 20% грошового забезпечення) - повнолітнім дітям, рідним братам чи сестрам, законними представниками яких є військовослужбовці.
Кому подавати заяву щодо отримання коштів та які документи потрібні
Для того, щоб отримати грошове забезпечення, необхідно подати відповідну заяву на ім'я командира військової частини.
До заяви додаються:
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код);
- для дружини/чоловіка - копія свідоцтва про шлюб;
- для законних представників малолітніх дітей - копія свідоцтва про народження дитини або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;
- або копія документа, що підтверджує призначення особи опікуном, піклувальником малолітньої (неповнолітньої) дитини військовослужбовця, усиновлення такої дитини - для виплати грошового забезпечення законним представникам на малолітніх (неповнолітніх) дітей військовослужбовців або дітей військовослужбовців з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);
- або копія документа, що підтверджує призначення військовослужбовця опікуном, піклувальником повнолітніх дітей, рідних братів (сестер) чи їх усиновлення - для виплати грошового забезпечення повнолітнім дітям військовослужбовців, їх рідним братам (сестрам), законними представниками яких є військовослужбовці;
- або копія документа, що підтверджує встановлення інвалідності - для виплати грошового забезпечення дітям військовослужбовців з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам;
- копія свідоцтва про народження військовослужбовців або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження - для виплати грошового забезпечення батькам військовослужбовців;
- копія рішення суду про поновлення батьківських прав - для виплати грошового забезпечення батькам військовослужбовців, які були позбавлені батьківських прав стосовно військовослужбовців;
- копія свідоцтва про смерть особи, яка має право на отримання грошового забезпечення (за наявності) - для перерахунку частки виплати грошового забезпечення;
- інформація про назву банку та номер поточного банківського рахунка (у форматі IBAN) - для зарахування грошового забезпечення визначеній особі.
Що відбувається при неподанні заяв щодо виплат
У випадку неподання вищевказаними особами заяв про виплату, невиплачене грошове забезпечення:
- або виплачується військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками (інтернованим у нейтральних державах) - з дня їхнього звільнення;
- або включається до складу спадщини (з дати складення актового запису про смерть).
Як отримати індивідуальну юридичну консультацію
Для того, щоб отримати індивідуальну письмову юридичну консультацію, громадяни можуть залишити відповідний запит у спеціальній формі на сайті УВФ.
"Опишіть суть звернення. Відповідь від юристів ви отримаєте на електронну адресу, вказану під час заповнення форми", - пояснили українцям.
Крім того, проконсультуватись телефоном можна за номером гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду: 0 800 33 20 29.
"Зазначте, що потребуєте юридичної консультації", - зауважили у фонді.